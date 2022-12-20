Dünya Kral Charlesın resminin yer aldığı yeni banknotlar ilk kez görüldü
AVRUPA

Kral Charles'ın resminin yer aldığı yeni banknotlar ilk kez görüldü

İngiltere Merkez Bankası, üzerinde Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotların tasarımlarını kamuoyuyla paylaştı. 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlardaki tek değişiklik portre olacak.

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Kral Charlesın resminin yer aldığı yeni banknotlar ilk kez görüldü
5 sterlinlik banknot

İngiltere'de güncel olarak kullanılan banknotların üzerlerinde Eylül ayında hayatını kaybeden eski İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth’in resmi bulunuyor.

Yeni banknotların ön yüzünde ve güvenlik için şeffaf bırakılan pencere bölümünde Kral Charles’ın portresi yer alacak.

BBC'ye göre yeni kağıt paraların 2024 ortasından itibaren dolaşıma sokulmasının ardından şu anki mevcut banknotlar da geçerli olmaya devam edecek.

Kraliçe Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından 1960’dan itibaren dolaşıma sokulan banknotlarda yer alan ilk ve tek hükümdardı. İskoç ve Kuzey İrlanda bankaları tarafından basılan kağıt paralarda ise hükümdarın resmi yer almıyor.

Şu anda dolaşımda yaklaşık 80 milyar sterlin değerinde olan 4,5 milyar civarında İngiltere Merkez Bankası banknotu bulunuyor.

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