Dünya İngiltere Başbakanı Sunak Baltık ülkelerinin yetkilileriyle görüşecek
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Sunak Baltık ülkelerinin yetkilileriyle görüşecek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak temaslarda bulunmak üzere bugün Danimarka, Finlandiya, Estonya, İzlanda, Letonya ve Hollandalı yetkililerle Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya gelecek. Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada ise, Rusya'ya karşı atılacak adımların görüşüleceği dile getirildi.

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Haber Merkezi DHA
İngiltere Başbakanı Sunak Baltık ülkelerinin yetkilileriyle görüşecek
Rishi Sunak ve Volodimir Zelenskiy

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan Rishi Sunak, Ortak Sefer Gücü (JEF) muadilleriyle İskandinav ve Baltık bölgesindeki Rus saldırganlığına karşı devam eden çabaları görüşmek üzere bugün Letonya'ya gidecek. JEF, demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne bağlılığın yanı sıra uzun bir ortak askeri operasyonlar geçmişine, benzer düşüncelere sahip on ülkeyi bir araya getiriyor” denildi.

Ukrayna'ya 2023 boyunca 250 milyon sterlin değerinde ağır silah desteği

Öte yandan açıklamada 2023 yılı boyunca Ukrayna’ya 250 milyon sterlin değerinde ağır silah yardımı yapılacağı da aktarıldı. Açıklama şu ifadelerle devam etti:
“İngiltere, 2023 yılı boyunca Ukrayna'ya sürekli ağır silah akışını sağlayacak 250 milyon sterlinlik bir sözleşme kapsamında, gelecek yıl yüz binlerce mermi, topçu mühimmatı tedarik edeceğini duyurdu. Birleşik Krallık, Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi ve son zamanlarda 125 uçaksavar silahı göndermek de dahil olmak üzere Ukrayna'ya halihazırda Avrupa'nın önde gelen savunma yardımı sağlayıcısıdır. Ayrıca Şubat ayından bu yana 100 binden fazla mühimmat sağladık ve teslimatlar Ukrayna'nın topraklarını geri almak için yaptığı başarılı operasyonlarla doğrudan bağlantılı.”

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Türkiye'nin kara harekatı öncesi Fransa, ABD ve İngiltere'den Kıbrıs'ta kışkırtıcı hamle
FOTOĞRAF 8
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Türkiye, Suriyenin kuzeyinde ABD tarafından desteklenen terör örgütü YPGPKKya karşı kara harekatı düzenleme hazırlığındayken Batı ise Kıbrısda gerilimi yükseltmenin yollarını arıyor. Geçen hafta Ada’ya gelen Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle, Rumlarla ortak eğitimler düzenlemişti. Daha Fransız jetlerinin mazot kokusu dağılmadan, Amerikalılar ve İngilizler de Ada’ya geldi. 15 Aralık’ta düzenlendiği öğrenilen iki ayrı tatbikatta, Amerikalıların helikopterlerini, İngilizlerin de jetlerini uçurduğu öğrenildi. Rum-Yunan ikilisi gelişmeyi doğrudan “Türkiye’ye gözdağı” olarak duyurdu.
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ÖNCE FRANSIZLAR GELDİFransız uçak gemisi Charles De Gaulle, geçen hafta Kıbrıs açıklarına gelerek Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikatlar düzenlemişti. 11 Aralık’ta TALOS 22022 kod adıyla düzenlenen tatbikatta, Rumların hava operasyonlarını planlama ve yönetmedeki hazırlığı test edilmiş, bu sırada Rafale jetleri de havalandırılmıştı.
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Fransızlar tatbikatın ikili savunma işbirliği kapsamında düzenlendiğini ve Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenliğe katkı sunmayı hedeflediğini duyurmuştu.
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İNGİLİZLERLE HAVA SAVUNMA TATBİKATIFransız uçak gemisinin Ada’dan ayrılmasının hemen ardından bu kez de Amerikalılar ile İngilizler kendini gösterdi. Aydınlıkta yer alan habere göre, Kıbrıs’ta 15 Aralık’ta ilk kez düzenlenen Afrodit Kalkanı Tatbikatı’nda, İngiliz Hava Kuvvetleri ile Rum Milli Muhafız Ordusu hava savunma eğitimleri icra etti.
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ABDDEN ARAMA KURTARMA TATBİKATITatbikatın amacının, hava kuvvetleri konuşlandırma taktikleri konusunda Rum personeli eğitmek, harekât hazırlığı ile hava harekâtlarının planlanması ve icrasında standardizasyon seviyesini artırmak olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, “Hava savunma sistemleri ile Rum Milli Ulusal Muhafız Ordusu tesislerinin öz savunma sistemleri devreye alınmış ve modern savaş uçakları karşısında gerçekçi koşullarda performansı değerlendirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.
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YUNAN BASINI SEVİNDİİngilizlerin Rumlara hava savunma eğitimleri verdiği gün, denizde de başka bir tatbikatın yapıldığı öğrenildi. Bu kez ABD’liler Rumlara, arama kurtarma (SAR) konusunda eğitimler verdi. ABD Deniz Kuvvetleri ile Rum liman ve deniz polisi tarafından düzenlenen CYPUSA 0122 adlı ortak SAR Tatbikatı’nda, çeşitli deniz ve hava platformları kullanıldı.
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Larnaka’daki “Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi”nden yönetilen tatbikatta, ABD Donanması’na bağlı MH-60S ve MSC-28 helikopterleri ile Rum hızlı devriye botu BUEAS ile bir AW-139 helikopteri yer aldı. Tatbikatların bir de gece safhasının yapıldığı bildirildi.
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Yunan basını söz konusu tatbikatı Adadaki Amerikan varlığı artıyor başlığıyla duyurdu. Pentapostagma gazetesi, ilgili haberinde şu değerlendirmelere yer verdi:Kıbrıs (GKRY) son günlerde ABD, Fransa ve İngiltere gibi önemli güçlerle ortak tatbikatlar programını hayata geçirdi. Dün ABD helikopterleri, bir arama kurtarma tatbikatı kapsamında Kıbrıs üzerinde uçtu. Bu, Türkiye’ye gönderilen açık bir caydırıcılık mesajı idi. Üstelik ortak tatbikat, ABD F-22lerinin Lefkoşa’ya destek amacıyla Kıbrıs semalarında uçmasından haftalar sonra gerçekleşti. Sadece birkaç gün önce de Lefkoşanın Fransız uçak gemisi Savaş Grubu ile bir tatbikat yaptığını hatırlatmakta da fayda var.
Türkiye'nin kara harekatı öncesi Fransa, ABD ve İngiltere'den Kıbrıs'ta kışkırtıcı hamle
Yunanistan ve Rumları kullanarak Türkiye'yi kışkırtmaya çalışan Batı, şimdi de fiili provokasyonlara imza atmaya başladı. Fransa'nın ardından İngiltere ve ABD'de de Kıbrıs Adası'na üşüşerek askeri girişimlerde bulunuyor. Provokatif hamlenin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik düzenlemeyi planladığı kara harekatı öncesi gelmesi dikkat çekti.
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