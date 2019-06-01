Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Kral Selmandan İİT zirvesinde Kudüs mesajı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

Kral Selman'dan İİT zirvesinde Kudüs mesajı

Kral Selman'dan İİT zirvesinde Kudüs mesajı

Kral Selman, Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsüne zarar veren her türlü uygulamaya karşı olduğunu belirtti. Arap Barış Planı ve uluslararası kararlarda taahhüt edilen meşru haklarını elde edene kadar Filistin meselesinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan Kralı Selman'ın başkanlık ettiği, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği zirveye, yaklaşık 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katılım gerçekleşiyor.

Haber Merkezi AA
Selman, ülkesinin Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsüne zarar veren her türlü uygulamaya kesin bir şekilde karşı olduğunu belirtti.
Selman, ülkesinin Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsüne zarar veren her türlü uygulamaya kesin bir şekilde karşı olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan KraIı Selman bin Abdulaziz, Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsüne zarar veren her türlü uygulamaya karşı olduğunu belirtti.

Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvelerinin ardından bugün Mekke'de "Mekke-i Mükerreme Zirvesi: El Ele Geleceğe” temasıyla 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağan zirvesi başladı.

Kral Selman açılışta yaptığı konuşmada, Filistin halkının, Arap Barış Planı ve uluslararası kararlarda taahhüt edilen meşru haklarını elde edene kadar Filistin meselesinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Selman, ülkesinin Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsüne zarar veren her türlü uygulamaya kesin bir şekilde karşı olduğunu belirtti.

Erdoğan'a teşekkür

Türkiye'nin 2016'dan 2019'a kadar yürüttüğü İİT Zirve Başkanlığına ilişkin Kral Selman, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a İİT'nin önceki dönem başkanlığında harcadığı çabalardan ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

  • Terörün bölgeye yeniden saldırdığını ifade eden Selman, "Geçen haftalarda İran'ın desteklediği terörist militanlar tarafından Suudi Arabistan'da iki petrol pompa istasyonuna saldırı düzenlendiğine ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında 4 ticari kargo gemisine sabotaj eylemi yapıldığına" işaret etti.

Kral Selman, savaşlar, istikrarsızlık ve yaşam şartları nedeniyle dünya genelinde sığınmacı ve mülteciler arasında en büyük oranı Müslümanların teşkil ettiğine dikkati çekerek, bölgesel ve uluslararası sorunlarla mücadele etmek için İİT'nin yeniden yapılandırılması, geliştirilmesi ve yenilenmesinin zaruri bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın başkanlık ettiği, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği zirveye, yaklaşık 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katılım gerçekleşiyor.

Kadir gecesinde organize edilen toplantı, dün Mekke'de gerçekleşen Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvelerinin ardından yapılıyor.

Teşkilatın 50. kuruluş yıl dönümüne denk gelen olağan zirve toplantısında liderler, Filistin meselesi başta olmak üzere, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik artan nefret söylemleri, aşırıcılık, Müslüman topluluklar ve azınlıkların sorunları gibi İslam alemini ilgilendiren ortak sorunları ele alacak.

REKLAM

Çavuşoğlu, önceki gün, Cidde kentindeki Kongre Sarayı'nda düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Toplantısında Türkiye'nin 2016'dan bu yana yürüttüğü İİT Zirve Başkanlığını Suudi Arabistan'a devretmişti.

İran’ı hedef tahtası yaptılar
DÜNYA
İran’ı hedef tahtası yaptılar

KİK zirvesinde İran'a mesaj: Bölgeyi savaşa sürükleme
DÜNYA
KİK zirvesinde İran'a mesaj: Bölgeyi savaşa sürükleme

Uyuyan Suudi Prens 14 yıl sonra başını oynattı
DÜNYA
Uyuyan Suudi Prens 14 yıl sonra başını oynattı
Yeni Atak büyüledi

Yeni 'Atak' büyüledi

Jandarma 'Kanuni' ile güneş gibi doğacak.
Hakurka Pençe

Hakurk'a 'Pençe'

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
260 bin kişi saf tuttu

260 bin kişi saf tuttu

Ramazan ayının son cumasına büyük katılım gerçekleşti.
İstanbul'u uçuracak 26 proje

İstanbul'u uçuracak 26 proje

​AK Parti İstanbul adayı Yıldırım, gençlere destek olacak ve istihdamı arttıracak projelerini açıkladı.
Yeni 10 numara

Yeni 10 numara

Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi.
Trafik durdu

Trafik durdu

​Bayram tatili başladı, kilometrelerce kuyruk oldu.
Meteoroloji uyardı:<br>Sağanak bekliyoruz

Meteoroloji uyardı:
Sağanak bekliyoruz

Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Zeytinlik talanı

Zeytinlik talanı

​CHP İstanbul adayının parsellediği zeytinlikleri, arsaya çevirip ağaçları kestirdiği ortaya çıktı.
Emaneti ehline<br>vermemiz lazım

Emaneti ehline
vermemiz lazım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geleneksel Kadir Gecesi programında halka hitap etti.
Bu bayram kaza<br>haberi yapmayalım

Bu bayram kaza
haberi yapmayalım

​​Bayram tatili süresince trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.
Abdullah Avcı<br>Beşiktaş'ta

Abdullah Avcı
Beşiktaş'ta

Beşiktaş, tecrübeli teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Otoyol ve<br>köprüler ücretsiz

Otoyol ve
köprüler ücretsiz

Bayram tatili boyunca geçişlerden ücret alınmayacak.
Enderun Teravih'i kılınacak

Enderun Teravih'i kılınacak

Yenikapı'daki teravihe 313 bin kişi katılacak.
23 Haziran'ı<br>fırsat görüyorlar

23 Haziran'ı
fırsat görüyorlar

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklamalar.
Bayram<br>trafiği başladı

Bayram
trafiği başladı

Kara, deniz ve hava yolunda yoğunluk var.
Yolumuza<br>devam edeceğiz

Yolumuza
devam edeceğiz

​UBER'in partneri dernek yeni yol haritasını Yeni Şafak'a açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.