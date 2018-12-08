Kral yoğun bakımda mı?

Suudi Arabistan'da Twitter aracılığıyla yayılan iddiaya göre Suud Kralı Selman bin Abdülaziz, yoğun bakıma alındı ve kraliyet muhafızları önceki geceden itibaren "kırmızı alarm" durumuna geçirildi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a muhalif tutumuyla bilinen Müçtehid rumuzlu bir Twitter hesabı da Riyad'da bulunan sarayda acil durum ilan edildiğini ve gelişmelerin en yetkili isimlerden dahi saklandığını iddia etti. Geçtiğimiz yıllarda sırtındaki rahatsızlık sebebiyle birçok ameliyat geçiren Kral Selman hakkında çok daha ciddi hastalık iddiaları daha önce gündeme taşınmıştı. Yaygın şekilde dile getirilen bir iddiaya göre Kral Salman’ın Alzheimer hastası olduğu belirtilirken, bunama geçirdiği de değerlendiriliyordu. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi daha önce Müçtehid'e dayandırdığı bir haberinde, Veliaht Prens’in olası bir darbe girişimine karşı Riyad'a asker takviyesi yaptığını aktarmıştı. Muhaliflerin, Kral Selman'ın olası vefatı sonrasında Veliaht Prens’e karşı harekete geçeceği iddia ediliyor.