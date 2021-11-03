Dünya Kraliçe Elizabethin saatleri geri alındı
AVRUPA

Kraliçe Elizabeth’in saatleri geri alındı

Kraliçe II. Elizabeth’in yaşadığı Windsor Kalesi’nde kış saati mesaisi yaşandı. Çalışanlar, Kraliçe'nin konutlarında bulunan 1000 adet saati, 1 saat geri almak için hafta sonu boyunca çalıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Kraliçe Elizabeth’in saatleri geri alındı
Kraliçe Elizabeth.

İngiltere’de ekim ayının son pazar gününe denk gelen kış saatine geçiş uygulaması nedeniyle, Kraliçe Elizabeth’in resmi konutlarında saat ayarlama birimi Horolojik (saat ölçme bilimi) elemanlarının hafta sonu boyunca çalışmak zorunda kaldığı açıklandı.

  • Kraliyet Ailesi'nin Instagram hesabında, Kraliçe'nin şu sıralar kaldığı Windsor Kalesi’nde saat ayarlayan bir çalışanın fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda, “Saatlerinizi 1 saat geriye almayı unutmayın. Ayrıca Kraliçe'nin konutlarında toplam bin adet saat bulunduğunu biliyor muydunuz?” denildi.

WINDSOR KALESİ'NDE 400 SAAT VAR

Ekibin, kaledeki 400 saatte ayar yapmak için saatlerce çalıştığı belirtildi.

  • Kraliçe'nin saat ayarlama birimi, yılda iki kez saat değişikliği yaptıklarını bildirerek, “Yazın saatler ileri, kışın geri alınır. Ancak, kışın saatleri geri alma işlemi, yazın yaptığımız ileri alma işleminden çok daha zor. Her saat için farklı bir işlem gerekiyor” dedi.

Kraliçe'nin Londra’daki resmi konutu Buckingham Sarayı’nda 600, İskoçya’daki Holyroodhouse Sarayı’nda ise 50 saati olduğu ifade edildi.

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