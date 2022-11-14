Dünya Kremlin Ankaradaki CIA ile Rus istihbaratı görüşmesi ABDnin isteğiyle yapıldı
ASYA

Kremlin: Ankara’daki CIA ile Rus istihbaratı görüşmesi ABD’nin isteğiyle yapıldı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara’da gerçekleşen CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasındaki görüşmenin ABD’nin isteğiyle yapıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Kremlin: Ankara’daki CIA ile Rus istihbaratı görüşmesi ABD’nin isteğiyle yapıldı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

Peskov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ve SVR Başkanı Sergey Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiğini doğruladı.

  • Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşmayacağına işaret eden Peskov, “Böyle bir müzakere gerçekten gerçekleştirildi. Müzakereler, ABD tarafının inisiyatifiyle yapıldı.” dedi.

İstihbarat kaynakları, bugün AA'ya yaptıkları açıklamada, Burns ve Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiğini aktarmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de AA muhabirine, Rusya ile özellikle nükleer risk ve stratejik istikrara yönelik risklerin yönetilmesi konusunda Rusya ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtmişti.

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