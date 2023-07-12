Kremlin: Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesi tehlikeli bir hata

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.
Yetkililer, G7 ülkelerinin Çarşamba günü Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi ve Moskova'yı gelecekteki saldırılardan caydırması için uzun vadeli güvenlik güvencelerinin önünü açacak uluslararası bir çerçeve açıklamalarının beklendiğini söyledi.
Peskov ayrıca, NATO'yu istikrarsızlık ve şiddet getiren saldırgan ittifak olarak tanımladı.
Yetkililer, G7 ülkelerinin Çarşamba günü Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi ve Moskova'yı gelecekteki saldırılardan caydırması için uzun vadeli güvenlik güvencelerinin önünü açacak uluslararası bir çerçeve açıklamalarının beklendiğini söyledi.