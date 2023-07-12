Kremlin: Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesi tehlikeli bir hata

“Ne Ukrayna’nın üyeliği ne de davet için bir takvim belirlenmemiş olması eşi görülmemiş ve absürt bir durumdur. Ayrıca aynı zamanda Ukrayna’yı davet etmek için ‘koşullarla‘ ilgili muğlak ifadeler eklendi. Görünüşe göre Ukrayna’yı ne NATO’ya davet etmek ne de İttifak’ın bir üyesi yapmak için bir hazırlık bulunuyor”