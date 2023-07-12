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Dünya

Kremlin: Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesi tehlikeli bir hata

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesi tehlikeli bir hata. Bu garantiler, Rusya'nın güvenliğini tehdit eder. Avrupa'yı gelecek için çok daha tehlikeli hale getirecektir. Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine bakışımız olumsuz" dedi.

12:55 . 12/07/2023 Çarşamba
Diğer
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

Kremlin bugün yaptığı açıklamada, Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesinin yanlış olduğunu,
"potansiyel olarak çok tehlikeli"
olduğunu ve bunun Rusya'nın kendi güvenliğini ihlal edeceğini söyledi.

Yetkililer, G7 ülkelerinin Çarşamba günü Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi ve Moskova'yı gelecekteki saldırılardan caydırması için uzun vadeli güvenlik güvencelerinin önünü açacak uluslararası bir çerçeve açıklamalarının beklendiğini söyledi.


Peskov ayrıca, NATO'yu istikrarsızlık ve şiddet getiren saldırgan ittifak olarak tanımladı.


Yetkililer, G7 ülkelerinin Çarşamba günü Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmesi ve Moskova'yı gelecekteki saldırılardan caydırması için uzun vadeli güvenlik güvencelerinin önünü açacak uluslararası bir çerçeve açıklamalarının beklendiğini söyledi.


Zelenski tepki gösterdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Twitter hesabından NATO’nun tutumunu şu sözlerle eleştirdi:
“Ne Ukrayna’nın üyeliği ne de davet için bir takvim belirlenmemiş olması eşi görülmemiş ve absürt bir durumdur. Ayrıca aynı zamanda Ukrayna’yı davet etmek için ‘koşullarla‘ ilgili muğlak ifadeler eklendi. Görünüşe göre Ukrayna’yı ne NATO’ya davet etmek ne de İttifak’ın bir üyesi yapmak için bir hazırlık bulunuyor”



#Kremlin
#Dmitriy Peskov
#Ukrayna
#NATO
#Rusya
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