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Kremlin: Putin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceği belirtildi.

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Kremlin: Putin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Erdoğan - Putin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki tarihi Rusya Ukrayna zirvesi sonrası anlamlı bir ilerleme olduğunu bu temasların sürmesi gerektiğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti.

Kremlin'den açıklama

Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından Kremlin'den de açıklama geldi. Yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceği belirtildi.

Dün Zelenskiy ile görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.

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