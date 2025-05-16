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Kremlin: Putin İstanbul’daki müzakerelerle ilgili bilgilendiriliyor

Kremlin: Putin İstanbul’daki müzakerelerle ilgili bilgilendiriliyor

14:3816/05/2025, Cuma
DHA
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Putin İstanbul'daki görüşmeleri takip ediyor...
Putin İstanbul'daki görüşmeleri takip ediyor...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'daki müzakereleri takip ettiklerini belirterek, "Putin, tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor" dedi.

Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki temaslara ilişkin konuşan Peskov,
"Putin ve Trump arasındaki temaslar, Ukrayna ile ilgili bir çözüm, ikili ve uluslararası ilişkiler, bölgesel konular bağlamında son derece önemli ancak bunun için dikkatli bir hazırlık gerekiyor"
açıklamasını yaptı.

"Tüm gözler İstanbul'daki müzakerelerin nasıl geliştiğini izliyor"


İstanbul'daki Rus heyetinin Putin ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden Peskov,
"Putin tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor."
dedi. Peskov, İstanbul'daki barış müzakerelerinin önemine dikkat çekerek,
"Tüm gözler İstanbul'daki müzakerelerin nasıl geliştiğini izliyor. Yakın zamanda doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlayacağını umuyoruz. Şimdilik söyleyecek bir şey yok"
dedi.



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