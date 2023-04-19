Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Güney Kore çatışmanın içine çekiliyor

Peskov, Güney Kore’nin Ukrayna savaşının başından beri kendilerine karşı düşmanca bir tavır sergilediğini söyleyerek, "Yaptırımlarla bağlantılı olarak yeni bir şey yok. Güney Kore bu konuda düşmanca bir tavır aldı. Maalesef Seul tüm bu süreçte düşmanca tutum sergiledi. Giderek daha fazla ülke bu çatışmanın içine çekiliyor" diye konuştu. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta Güney Kore, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygularken, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Rusya’nın, Ukrayna’daki sivillere yönelik saldırıları artırması durumunda Ukrayna’ya desteklerini artıracaklarını belirterek, "Ukrayna’da uluslararası toplumun tolere edemeyeceği bir durum ortaya çıkarsa Ukrayna’ya desteğimiz insani ve ekonomik desteğin ötesine geçer" demişti.