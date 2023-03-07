Kremlin Sözcüsü Peskov: Washington savaşı sürdürmek için elinden geleni yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan çatışmaya müdahil olmaya devam ettiğini belirterek, “NATO, bize düşman bir organizasyondur ve bu düşmanlıklarını her gün teyit ediyorlar, Ukrayna’daki çatışmalara müdahil olduklarını göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar'' ifadelerini kullandı.