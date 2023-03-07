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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Washington savaşı sürdürmek için elinden geleni yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile Rusya arasında sürmekte olan meselenin çözümlenmesi için gerekli koşulların sağlanamadığını belirterek, ''Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor ve sürdürmek için elinden geleni yapacak'' ifadelerini kullandı.

15:44 . 7/03/2023 Salı
AA
Kremlin Sözcüsü Peskov

Kremlin Sözcüsü Peskov

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.

Çin’in Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin Rusya'ya sunduğu planla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Çinli meslektaşlarının görüşlerine önem verdiklerini dile getirdi.

Peskov, Ukrayna'da başlattıkları "özel askeri operasyonun" devam ettiğini vurgulayarak, "Bu durumda barışçıl yola geçiş için gerekli koşullar oluşmadı. Bu nedenle, Rusya, özel askeri operasyonun sürdürülmesi yoluyla hedeflerine ulaşmaya çalışıyor." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın arakasında ABD'nin bulunduğuna işaret eden Peskov, "Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor. Washington bu savaşı sürdürmek için elinden geleni yapacak." ifadesini kullandı.


#ABD
#Çin
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#Rusya
#savaş
#Ukrayna
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