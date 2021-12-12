Dünya Kremlin sözcüsü Peskovdan Atinaya Dedeağaç ayarı
AVRUPA

Kremlin sözcüsü Peskov’dan Atina'ya Dedeağaç ayarı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan Antenna televizyonuna verdiği röportaj sırasında, Türkiye’ye tedarik edilen S-400’lerin Yunanistan’ı rahatsız ettiğine dair soru karşısında S-400'ün bir savunma sistemi olduğunu fakat

Dedeağaç üstünden transferi yapılanların savunma silahları olmadığını söyledi.


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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kremlin sözcüsü Peskov’dan Atinaya Dedeağaç ayarı ​
S-400

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan Antenna televizyonuna verdiği röportaj sırasında, Türkiye’ye tedarik edilen S-400’lerin Yunanistan’ı rahatsız ettiğine dair soru karşısında, S-400 sisteminin bir savunma sistemi olduğunu belirtti ve “Dedeağaç üstünden transferi yapılanlarsa savunma silahları değil. Sorunuza cevabım budur” ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca ABD’nin Yunanistan’a asker ekipman yığmasını ve bunların Dedeağaç limanı üstünden Doğu Avrupa’ya sevkiyat yapılmasının Rusya’yı rahatsız ettiğini söyledi.

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