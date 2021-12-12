Kremlin sözcüsü Peskov’dan Atina'ya Dedeağaç ayarı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan Antenna televizyonuna verdiği röportaj sırasında, Türkiye’ye tedarik edilen S-400’lerin Yunanistan’ı rahatsız ettiğine dair soru karşısında, S-400 sisteminin bir savunma sistemi olduğunu belirtti ve “Dedeağaç üstünden transferi yapılanlarsa savunma silahları değil. Sorunuza cevabım budur” ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca ABD’nin Yunanistan’a asker ekipman yığmasını ve bunların Dedeağaç limanı üstünden Doğu Avrupa’ya sevkiyat yapılmasının Rusya’yı rahatsız ettiğini söyledi.

GÜNDEM Bu silahlar sınırımızda: ABD Dedeağaç'a tank yığdı