Kremlin: Türkiye ile Rusya doğal gaz merkezi projesi konusunda işbirliğini sürdürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya'nın doğal gaz merkezi projesi konusunda işbirliğini sürdüreceğini söyledi.
Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz merkezinin oluşturulmasıyla ilgili projeye değinen Peskov, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmasını değerlendiren Peskov, dünyada Rusya ve Putin'e karşı düşmanca tavır sergilendiğini söyledi.
'ABD Ukrayna meselesinin çözümünü frenliyor'
Çin'in Ukrayna meselesi konusunda arabulucu rolüyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, ABD'nin bu meselenin çözümü sürecini frenlediğine işaret eti.