Kremlin: Ukrayna ile İstanbul'daki anlaşmalar uygulandıktan sonra yeni müzakere tarihi belirlenir

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında yaşanan gerilimden endişelendiklerini aktaran Peskov, İran Meclisinin UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etmesinin "anlaşılabilir" bir durum olduğunu kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ülkesindeki bir grup tarafından yapılan darbe planının engellendiğine yönelik yaptığı açıklamayı değerlendiren Peskov, "Bu, şüphesiz Ermenistan'ın iç meseledir ve elbette Ermenistan'da hukuk, düzen ve barışın sürmesini ve Ermenistan'ın Rusya'ya dost müreffeh, istikrarlı bir ülke olmasını istiyoruz." dedi.