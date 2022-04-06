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Dünya Peskov Zelenskiyi öldürmek istemiyoruz
AVRUPA

Peskov: Zelenskiy'i öldürmek istemiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i öldürmek istediğine dair iddiaları reddetti.

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Haber Merkezi Diğer
Peskov: Zelenskiyi öldürmek istemiyoruz
Dmitri Peskov

Fransız LCI televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i öldürmek istediğine dair iddiaların sorulması üzerine "Hayır, bu doğru değil" yanıtını verdi.

"Rusya, Zelenskiy'in Moskova-Kiev görüşmelerinde önerilen koşulları kabul etmesiyle ilgileniyor, askeri harekatı bu şekilde bitirmeyi hedefliyor" diyen Peskov, "Rus kuvvetlerinin Kiev bölgesinden çekilmesi, müzakereler için elverişli koşullar yaratmak için bir iyi niyet göstergesi" ifadesini kullandı.

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