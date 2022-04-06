Peskov: Zelenskiy'i öldürmek istemiyoruz

Ekonomi

Komşu ülkelere 5,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye’nin bu yılın ilk çeyreğinde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a yaptığı ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 artışla 5,6 milyar dolara ulaştı. Komşu ülkelere bu yılın ilk çeyreğinde en fazla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ürün sattı.