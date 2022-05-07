Kremlin yetkilisi itiraf etti: Rusya orada sonsuza kadar kalacak
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya’nın Donbass bölgesindeki ilerleyişi sürerken Kremlin’de görevli bir üst düzey yetkilinin sözleri dikkat çekti. Rus politikacı Andrey Turchak, Herson bölgesinin gezerken ülkesinin gerçek niyetini açık etmiş oldu.
Böylelikle ilk kez üst düzey bir Rus yetkili Moskova'nın Ukrayna topraklarında bulunma niyetini açıkça ifade etmiş oldu ve Rusya'nın 'sonsuza kadar' Güney Ukrayna'da kalacağını iddia etti.
RUSYA OLASI REFERANDUM ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI YAPIYOR
Turchak, bölgenin statüsünün "her halükarda bölge sakinleri tarafından belirleneceğini" söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde bağımsızlık referandumu düzenlemeyi planladığını öne sürmüştü. Zelenski, Rus güçlerinin bölgenin tıpkı Kırım gibi ilhakı için nufüs oyunları yaptığını söylemişti.
REKLAM
BÖLGEDE RUBLE KULLANIMI HAYATA GEÇİRİLDİ
İngiltere Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Kremlin'in, Herson'un Ukrayna kontrolüne geri dönüşünü dışladığı ve grivnadan rubleye geçiş kararı da göz önüne alındığında, Rusya'nın uzun vadede Herson'u kontrol etmeyi hedeflediğini belirtmişti.
İşgal sonrası Herson'a Moskova tarafından atanan yerel yönetimin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov, kentte 1 Mayıs'tan itibaren Rus para birimi ruble kullanımına geçileceğini açıklamıştı.