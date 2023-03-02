|
Reklam
Reklam
Dünya

Kremlin'den açıklama geldi: Putin silahlı saldırı sonucu iptal etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Bryansk bölgesindeki silahlı saldırının ardından oluşan durum nedeniyle Stavropol bölgesine ziyaretini iptal ettiğini, konuyla ilgili Rus güvenlik güçlerinden düzenli bilgi aldığını söyledi.

15:00 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov,
Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen sabotaj grubunun düzenlediği silahlı saldırılarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bunun bir "terör" saldırısı olduğuna dikkati çeken Peskov, "Şimdi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi yönünde önlemler alınıyor. Uluslararası toplumun, her zaman yaptığımız gibi bu tür terör saldırılarına dikkatini çekmeye devam edeceğiz." dedi.

Peskov,
"Putin, Kremlin'de düzenli olarak güvenlik güçlerinden olayla ilgili bilgi alıyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya) Müdürü Viktor Zolotov, Putin'e rapor veriyor. Ukraynalı militanların saldırısının ardından Bryansk bölgesinde gelişen olaylar söz konusu."
diye konuştu.

"Video konferans yoluyla yapacak"

Putin'in Bryansk bölgesindeki silahlı saldırılar nedeniyle Kuzey Kafkasya'daki Stavropol bölgesine planladığı ziyareti iptal ettiği bilgisini paylaşan Peskov, "Putin, öğretmen yılı açılışını yapacak ve eğitim programının katılımcılarıyla buluşacak ancak bariz nedenlerden dolayı bunu video konferans yoluyla yapacak." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonun" Bryansk bölgesindeki saldırılar nedeniyle statüsünün değişip değişmeyeceği yönündeki soruyu cevapsız bıraktı.

Öte yandan, sosyal medyada Bryansk bölgesindeki sabotaj gruplarıyla ilgili görüntüler yer aldı.

Ne olmuştu?

Rusya'da Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki bir köyde Ukrayna'ya ait sabotaj grubunun silahlı saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bu grubun ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri aldığını bildirmişti.

Rus basınındaki haberlerde de sabotaj grubunun Lyubeçane köyündeki markette yaklaşık 6 kişiyi rehin aldığı, Rosgvardiya'ya bağlı askerler ile sabotaj grubu arasında çatışmaların yaşandığı belirtilmişti.



#Bryansk bölgesi
#Peskov
#Putin
#Rusya
#saldırı
#Ukrayna
14 dakika önce
default-profile-img
Kremlin'den açıklama geldi: Putin silahlı saldırı sonucu iptal etti
Merkez Bankası'ndan 'deprem' açıklaması: Etkileri izleniyor
CHP'li Başkan Lütfü Savaş çalışmalara karşı çıktı: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın
Rus istihbaratı: Bryansk’ta sınırı geçen Ukraynalı sabotajcılara karşı önlem alıyoruz
Son 94 yılın en sıcak mart ayı: Termometreler 29 dereceyi gösterdi
Dünya tarihinin en büyük 10 depremi: En uzunu 10 dakika sürdü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.