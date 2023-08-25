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Dünya

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin yakın zamanda görüşecek.

13:30 . 25/08/2023 Cuma
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Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin yakın zamanda görüşecek.



Ayrıntılar geliyor...

#Rusya
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Putin
18 dakika önce
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