Kremlin'den Prigojin 'Putin'in emriyle mi öldü' iddialarına cevap: Batı’daki spekülasyonların hepsi yalan

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Peskov, başkent Moskova’da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Peskov, son zamanlarda Prigoijn’le herhangi bir görüşme yapmadığını aktardığı Putin'in, cenaze törenine katılıp katılmayacağının ise henüz belli olmadığını söyledi.
'Erdoğan ile Putin görüşmesi yakın zamanda gerçekleşecek'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında beklenen görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, “Bu toplantının yakın zamanda yapılacağına dair bir anlayış var. Duyurularımızı genellikle yabancı ortaklarımızla koordine ediyoruz. Yakın gelecekte bilgilendireceğiz. Hazırlık devam ediyor” şeklinde konuştu.
Peskov, Putin’in eylülde Hindistan’da yapılacak G-20 zirvesine katılmayacağını sözlerine ekledi.