|
Dünya

Kremlin'den Prigojin 'Putin'in emriyle mi öldü' iddialarına cevap: Batı’daki spekülasyonların hepsi yalan

Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı isyan başlatan Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, özel jetin düşmesiyle ilgili çok sayıda spekülasyon yapıldığını belirterek "Elbette Batı'da tüm bu spekülasyonlar belirli bir açıdan servis ediliyor. Bunların hepsi yalan. Bu konuyu ele alırken yalnızca gerçeklere dayanmak gerekiyor” dedi.

13:30 . 25/08/2023 Friday
Diğer
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, başkent Moskova’da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.


Batı medyasındaki, Prigojin’in ölümünde Kremlin’in parmağı bulunduğuna yönelik iddialara tepki gösteren Peskov,
“Doğal olarak bu uçak kazası ve aralarında Prigoijn’in de bulunduğu yolcuların trajik ölümüyle ilgili çok sayıda spekülasyon var”
ifadesini kullandı.

Peskov, Batı’da söz konusu olay hakkında yalan bilgiler verildiğini öne sürerek,
“Elbette Batı'da tüm bu spekülasyonlar belirli bir açıdan servis ediliyor. Bunların hepsi yalan. Bu konuyu ele alırken yalnızca gerçeklere dayanmak gerekiyor”
dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olaya ilişkin soruşturma başlatıldığına dair açıklamada bulunduğunu anımsatan Peskov,
“Henüz herhangi bir resmi sonuç yok. Sonuçlar hazır olduğunda yayınlanacak”
diye konuştu.

Peskov, son zamanlarda Prigoijn’le herhangi bir görüşme yapmadığını aktardığı Putin'in, cenaze törenine katılıp katılmayacağının ise henüz belli olmadığını söyledi.




'Erdoğan ile Putin görüşmesi yakın zamanda gerçekleşecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında beklenen görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, “Bu toplantının yakın zamanda yapılacağına dair bir anlayış var. Duyurularımızı genellikle yabancı ortaklarımızla koordine ediyoruz. Yakın gelecekte bilgilendireceğiz. Hazırlık devam ediyor” şeklinde konuştu.


Peskov, Putin’in eylülde Hindistan’da yapılacak G-20 zirvesine katılmayacağını sözlerine ekledi.



#Rusya
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Putin
#Prigojin
#Wagner
3 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10 GB ücretsiz internette müjdeli haber geldi: Operatörlerden teklif alma aşamasına gelindi