Dünya Kremlinden kritik S-400 açıklaması Sorunsuz uygulama aşamasında
ASYA

Kremlin: S-400 anlaşması sorunsuz uygulama aşamasında

Kremlin'den kritik S-400 açıklaması: Sorunsuz uygulama aşamasında

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 savunma sistemi gönderilmesini içeren anlaşmanın, uygulama aşamasında olduğunu söyledi. Peskov söz konusu sistemin Türkiye'ye sevkiyatının hangi aşamada olduğuna ilişkin ise net bilgi vermedi.

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S-400 füzesi
S-400 füzesi

Kremlin Sözcüsü Peskov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Temmuz'daki telefon görüşmelerinde S-400 anlaşmasını da ele alıp almadıkları soruldu. Peskov, "Tabii ki bundan bahsettiler. Söz konusu anlaşma gerçekleştirilme aşamasında" dedi.

OLMASI GEREKEN AŞAMADA

  • Kremlin Sözcüsü, söz konusu anlaşmanın tam olarak hangi aşamada olduğu sorulunca ise "Olması gereken aşamada. Daha ayrıntılı bilgi vermem mümkün değil" yanıtını verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Rus savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının hangi aşamada olduğu soruları karşısında Erdoğan, söz konusu sistemin gönderim hazırlıklarının devam ettiğini söylemişti.

S-400 bataryalarının Türkiye'ye teslimatının bu ay içerisinde başlaması planlanıyor.

RUS BASINI: PAZAR GECESİ UÇAKLARA YÜKLENDİ

Rus basınında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerinin sevkiyatının pazar gecesi başladığı iddia edildi. Rusya'da Yandex Haber bülteninde Avia.Pro havacılık haberleri sitesine dayanılarak 01.59'da geçilen haberde, "Bazı kaynakların teyit ettiğine göre, birkaç saat önce S-400 füze sistemlerinin askeri uçaklara yüklenmesine başlandı. Uçaklar Türkiye'ye sistemleri teslim edecek" denildi.

  • Haber "Rus S-400'leri Türkiye'ye yollanıyor" başlığı ile duyuruldu.

Yandex'in servise koyduğu bu haberde, füze bataryalarının bir askeri kargo uçağına yüklenme anı fotoğrafına da yer verildi. Ancak haber Rusya'nın diğer haber ajanslarında yer almadı.

UÇAKLARLA GETİRİLECEK

  • Habere göre başlangıçta Türkiye'ye S-400'lerin deniz yolu ile gönderilmesi planlandı. Ancak daha sonra Rusya ordusuna bağlı askeri kargo uçaklarının kullanılmasına karar verildi.

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