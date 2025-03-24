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Kremlin'den sert çıkış: Zelenski'nin sözlerinin karşılığı yok

Kremlin'den sert çıkış: Zelenski'nin sözlerinin karşılığı yok

13:0024/03/2025, Pazartesi
DHA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Kiev yönetimi çok şey vadedebilir ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sözlerinin karşılığı yok” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasında çeşitli alanlarda iş birliği için büyük potansiyelin olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen son telefon görüşmesini değerlendiren Peskov, bu görüşmenin en uzun görüşmelerden biri olduğunu belirterek, “İki lider arasında, kesinlikle güven dolu, samimi ve yapıcı bir ortam var” ifadesini kullandı.



Ukrayna ordusunun, Rus enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini vurgulayan Peskov, “Kiev yönetimi çok şey vadedebilir ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sözlerinin karşılığı yok. Rus tarafı birkaç gündür sözünü yerine getiriyor. Kiev için bu söylenemez” diye konuştu.





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