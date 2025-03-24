Kremlin'den sert çıkış: Zelenski'nin sözlerinin karşılığı yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasında çeşitli alanlarda iş birliği için büyük potansiyelin olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen son telefon görüşmesini değerlendiren Peskov, bu görüşmenin en uzun görüşmelerden biri olduğunu belirterek, “İki lider arasında, kesinlikle güven dolu, samimi ve yapıcı bir ortam var” ifadesini kullandı.