Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Halkın Hizmetkarı partisinden 2019 yılında seçilerek parlamentoya giren Artyom Dmitruk isimli milletvekilinin başı dertte.





Rus haber ajansı RT'nin haberine göre, Dmitruk, bizzat Zelenski'nin Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) kendisini kaçırmak ve öldürmek için talimat verdiğini iddia ediyor.





"SENİ ÖLDÜRECEĞİZ"

Kaçak siyasetçi, 2022'de Odesa'daki SBU lideri Viktor Dorovsky'nin kendisini arayarak "Seni öldüreceğiz, kafanı keseceğiz" dediğini öne sürdü.





Askeri bir kontrol noktasına yardım götürürken bir grup SBU ajanının kendisini kaçırdığını iddia eden Dmitruk, "Beni tüfek dipçikleriyle şiddetli bir şekilde dövdüler. Bilincimi kaybettim" diye konuştu.





Dmitruk, işkence gördüğü ve burnunun kırıldığı bir bodruma götürüldüğünü öne sürerek ajanların kendisini ifade vermeye zorlamak istediğini söyledi.





KAMERA KARŞISINDA SÖZ İSTEDİLER

Kendisini silahla tehdit eden ajanların, Zelenski ve hükümeti eleştirmeyeceğine dair kamera karşısında söz vermesini istediğini anlattı.





Sonrasında bir otoparkta serbest bırakıldığını belirterek "Benimki gibi binlerce hikaye var. SBU'nun bodrumlarında iki yılı aşkın süredir tutulanlar var" dedi.





Ağustos 2024'te ülkeden kaçan siyasetçi, arananlar listesinde.





RUSYA'NIN KAYIPLARI

Rusya'da lider Vladimir Putin'in göreve geldiği 2000 yılından bu yana muhalif rakipleri hayatını kaybetti.



