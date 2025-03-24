Suudi Arabistan'da kritik görüşme: ABD ve Rusya müzakereleri başladı

Suudi Arabistan medyasından "Al Arabiya" başta olmak üzere çeşitli kaynaklar, Rusya ve ABD heyetlerinin Riyad'da müzakerelere başladığını bildirdi. Rus haber ajansı TASS, Rus ve ABD heyetlerinin bugün Riyad'da Ukrayna savaşının çözümüne ilişkin görüşmelere başladığını duyurdu. Görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Danışmanı Sergey Beseda liderlik ediyor.