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ABD Dışişleri Bakanı Rubio Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Netanyahu ile görüştü

10:4424/03/2025, Pazartesi
AA
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ABD'den İsrail'e destek telefonu
ABD'den İsrail'e destek telefonu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İsrail'e desteğinin altını çizdi. Görüşmede, İran kaynaklı tehditlere değinerek ABD yönetiminin Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeye yönelik kararlılığını ileten Rubio, ülkesinin İsrail'e verdiği desteği vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, Netanyahu ile telefonda görüştü.


Görüşmede, İran kaynaklı tehditlere değinerek ABD yönetiminin Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeye yönelik kararlılığını ileten Rubio, ülkesinin İsrail'e verdiği desteği vurguladı.


Rubio ayrıca İsrail'in Gazze'de devam eden askeri operasyonlarını ve esirlerin serbest bırakılması çabalarını ele aldı.



#Binyamin Netanyahu
#Telefon görüşmesi
#İsrail
#Marco Rubio
#ABD

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