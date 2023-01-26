Kremlin'den tank sevkiyatı uyarısı: ABD ve bazı Avrupa ülkeleri çatışmaya doğrudan müdahil oluyor

"Avrupa başkentlerinden ve Washington'dan, Ukrayna'ya tanklar da dahil çeşitli silah sistemlerinin gönderilmesinin, hiçbir şekilde bu ülkelerin veya ittifakın (NATO) Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olduğu anlamına gelmediğine dair defalarca açıklamalar yapıldı. Buna kesinlikle katılmıyoruz