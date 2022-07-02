Dünya Kripto Kraliçeyi bulana 100 bin dolar ödül
AMERİKA

'Kripto Kraliçe'yi bulana 100 bin dolar ödül

"Kripto Kraliçe" lakabıyla anılan Ruja Ignatova adlı dolandırıcı, FBI'ın en çok arananlar listesine girdi. Ignatova'nın tutuklanmasına katkı sağlayacak bilgiye 100 bin dolar ödül teklif ediliyor.

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Haber Merkezi Diğer
Kripto Kraliçeyi bulana 100 bin dolar ödül
Ruja Ignatova.

OneCoin dolandırıcılığı ile yatırımcının 4 milyar dolarını alıp kayıplara karışan 'kripto kraliçesi' Ruja Ignatova, FBI'ın en çok arananlar listesinde ilk 10'a girdi. FBI, Ignatova'nın yakalanması için 100.000 dolar ödül vereceğini açıkladı.

  • 40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen Bulgaristanlı Ignatova, OneCoin olarak bilinen bir kripto para dolandırıcılığı yürüttüğü iddiasıyla aranıyor.

2014'te başlayan OneCoin sistemi, alıcılara para birimini daha fazla kişiye satmaları halinde komisyon teklif etmeye başladı.

Ignatova'nın Ponzi olarak anılan bu sistemle 2017'de ortadan kaybolana kadar 4 milyar dolar elde ettiği belirtiliyor.

FBI ajanları, OneCoin'in değersiz olduğunu ve diğer kripto para birimlerinin kullandığı blok zinciri teknolojisi tarafından korunmadığını açıkladı.

2019'da hakkında sekiz farklı bankacılık suçu ile dava açılan Ignatova son kez 2017'de Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binerken görüldü.

Manhattan Federal Başsavcısı Damian William, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, OneCoin'in tarihin en büyük dolandırıcılığı olduğunu belirtti.

Williams, Ignatova hakkında, "Kripto para biriminin ilk günlerinin çılgın spekülasyonlarından yararlanarak planını mükemmel bir şekilde zamanladı" ifadelerini kullandı.

2014'TE SATIŞA SUNMUŞTU

Ignatova, ilk olarak 2014 yılında OneCoin'i piyasaya sürdü. O dönem kripto para piyasasında pek çok yatırımcının çok yeni olmasından faydalanarak kripto paranın özellikleriyle ilgili gerçek dışı bilgiler verdi.

  • 2014-2016 yılları arasında yatırımcılardan 4 milyar dolar topladı. Bir yıl sonra bu paralarla kayıplara karıştı.

Ignatova, en son 2017 yılında Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binerken görüldü ve o zamandan beri hiçbir ize rastlanmadı.

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