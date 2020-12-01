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Dünya Kritik zirve öncesi İtalyadan Türkiye mesajı
AVRUPA

Kritik zirve öncesi İtalya'dan Türkiye mesajı

Avrupa Birliği 10 Aralık tarihindeki Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik olası yaptırımları konuşmaya hazırlanırken İtalya'dan yeni bir çıkış geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio “Türkiye bizim NATO’daki önemli müttefiklerimizden ve bölgedeki krizlerdeki muhataplarımızdan biri. Ankara ile içten ve direkt bir ilişkimiz var.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio.
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yaptırım planlarına karşı İtalya'dan yeni bir hamle geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio “Türkiye bizim NATO’daki önemli müttefiklerimizden ve bölgedeki krizlerdeki muhataplarımızdan biri. Ankara ile içten ve direkt bir ilişkimiz var.” ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Türkiye ile AB arasında olumlu siyasi gündemi yeniden başlatmak için çalıştığını ifade eden Maio, Doğu Akdeniz'deki enerji ve stratejik çıkarları korumak için da çaba sarf ettiklerini açıkladı.

Türkiye'nin aktif Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu iddia eden Maio "Bölgede hiç kimse enerji kaynaklarından faydalanamıyor" dedi.

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TÜRKİYE NATO MÜTTEFİKİ

Di Maio: " Türkiye ile ilişkilere devam etmek istiyorsak Avrupa ve Batı olarak rolümüzü devam ettirmeliyiz. Evet İtalya olarak provokasyonları kınıyoruz fakat şunu hatırlayın Türkiye NATO’da. Bilgi paylaştığımız bir müttefik." ifadelerini kullandı.

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AB'DEN TEHDİT GELMİŞTİ

AB yetkilileri, iki ay önce Doğu Akdeniz'deki eylemleri devam ettiği takdirde Türkiye'nin yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de "10 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye olası yaptırım gündemimizde olacak" ifadelerini kullanmıştı. Ancak İtalya'nın son çıkışıyla AB ülkelerinin yaptırım konusunda mutabakata varması zor görünüyor.

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