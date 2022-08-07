Küba limanında patlama: 121 yaralı

Küba'nın Matanzas limanındaki tanker üssünde dün meydana gelen patlamalarda 1 kişi öldü, yaralıların sayısı 121'e yükseldi.

Ülkenin kuzeyindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde yaşanılan patlamaların ardından yaralı sayısı arttı.

Şu ana kadar patlama ve yangınlarda, 1 kişi öldü, 121 kişi yaralandı. 17 itfaiyecinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu, bölgeden 2 binin kişinin de tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, petrol konusunda deneyimli uzmanlardan yardım talebinde bulunduklarını belirterek, "Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili'nin yardım tekliflerine teşekkür ediyoruz. " ifadesini kullandı.

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ABD'nin Havana Büyükelçiliği de Küba'ya teknik olarak yardıma hazır olduklarını vurgulayarak, "Matanzas'taki olayla ilgili Küba ile temas halindeyiz." dedi.

Yetkililer, yıldırım isabet etmesi nedeniyle limanda bulunan yakıt depolama tanklarında yangın çıktığını belirtmiş, ilk belirlemelere göre 77 kişinin yaralandığını, 17 itfaiyecinin ise kayıp olduğunu bildirmişti.

Limanda yer alan 8 tanktan 4'ünde patlama yaşandığı ve halen yangının devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Devlet Başkanı bölgeye gitmişti

Canel ile Başbakan Manuel Marrero'nun, Matanzas limanına giderek yangına ilişkin bilgi aldığı ve hastanedeki yaralıları ziyaret ettiği bildirilmişti.

Limandaki patlamanın, 5 Ağustos gece 23.00'te bir tankerde meydana geldiği ve alevlerin saatler sonra 3 tankere daha sıçradığı iddia ediliyor.

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Matanzas Limanı; petrol kuyuları, rafinerileri, dev tanker ekipmanları ve termik santralleri sayesinde ülkenin en büyük sanayi ve ticaret limanı olarak biliniyor.

Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Küba Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, gaz kaçağından kaynaklanan şiddetli patlama nedeniyle ölenlerin sayısının arttığı bildirildi. Patlamada şimdiye kadar 22 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 14'ü çocuk, 64 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, ölenler arasında bir çocuk ile hamile bir kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Yaralıları hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlardan kan bağışı çağrısında bulundu. Küba basınına göre, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı öne sürüldü. Saratoga isimli 5 yıldızlı oteldeki patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu. Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana ise otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.<br><br> Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi Küba'da beş yıldızlı otelde patlama: 18 ölü, 64 yaralı var Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Küba basınına göre, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı öne sürüldü.

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FOTOĞRAF 5 Koronavirüs salgınıyla kötüleşen ekonomik durumu ve azalan özgürlük ortamını protesto eden halk, ‘özgürlük’ ve Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’i istifaya çağıran sloganlar atarak başkent Havana sokaklarında yürüdü. Çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce kişilik gruba polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunurken en az 30 kişinin gözaltına alındığı görüldü. Müdahale edenler içinde üniformalı polislerin yanı sıra sivil kıyafetli kişilerin olması dikkat çekti. Ayrıca Diaz-Canel’in devrimcileri eylemcilerle yüzleşmeye çağırması üzerine yaklaşık 300 kişilik grup Küba bayraklarıyla karşı protesto düzenledi. Küba'da kriz: Salgın ve gıda kuyruklarını protesto ettiler Küba'da son yılların en büyük hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.



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