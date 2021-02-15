​Kudüs alarm veriyor

İşgalci güçlerin Kudüs’e müdahalesi şehri tehdit ediyor. Kudüs’teki “Wadi Hilweh Bilgi Merkezi”nin yayınladığı rapora göre kutsal kentte geçen ay 179 tutuklama, 13 yıkım ve birçok saldırı yaşandı.

İşgalci güçlerin Kudüs’e müdahalesi şehri tehdit ediyor. Kudüs’teki “Wadi Hilweh Bilgi Merkezi” tarafından yayınlanan rapor tehlikenin boyutlarını ortaya koyuyor. Kudüs, Ocak ayında 179 tutuklama, 13 yıkım, para cezası, saldırılar ve 13 uzaklaştırma kararına sahne oldu. Raporda, koronavirüsünün yayılmasını sınırlamak için geçen yılın sonlarından bu yana uygulanan genel kapatmaya rağmen, işgalci İsrail’in Kudüs ve el-Aksa Camii’ndeki ihlallerinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

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TÜM ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Filistin İletişimciler ve Medya Derneği’nin (FİMED)yayınladığı habere göre hazırlanan raporda, işgal yetkilileri Mescid-i Aksa üzerinde denetimlerini dayatmaya çalışıyor. 13 Ocak’ta, işgal güçlerine bağlı araştırmacıların el-Aksa Camii’ne askerlerin ve polislerin koruması altında baskın yaptıktan sonra 3 boyutlu görüntüleme yaptığı belirtildi. İşgal yetkilileri, Mescid-i Aksa’daki tüm şantiyelerde restorasyon ve bakım çalışmalarını dört gün süreyle durdurdu. Ayrıca gerekli bakım malzemelerinin girişini engelleyip İmar Komitesi çalışanlarını ve Mescid-i Aksa Yeniden Yapılanma Müdürü’nü işin devam etmesi halinde tutuklamakla tehdit etti. Mescid-i Aksa’daki restorasyon çalışmalarının yeniden başlamasının ardından, sözde Tapınak grupları, Camideki tüm restorasyon çalışmalarının durdurulmasını ve “İsrail” Eski Eserler Dairesi’ne devredilmesini talep ederek buna itiraz ettiler.

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720’DEN FAZLA YERLEŞİMCİ SALDIRDI

Yerleşimcilerin “Megaribe Kapısı” üzerinden Mescid-i Aksa’ya baskınları cuma ve cumartesi hariç hafta boyunca sabah ve akşam olmak üzere devam etti. Geçen ay Mescid-i Aksa Camii’ne işgal güçleri tarafından korunan 720’den fazla kişi saldırdı. İşgalciler, Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün eski şehir bölgesinin girişlerine bariyerler koyarak giriş çıkışları engellemeye çalıştı. İbadet etmek için camiye gelenlere korona tedbirlerini ihlal ettiği bahanesiyle 500 şekel (150 dolar) para cezası verildi. Ocak ayının ikinci cumasında, polis ibadet edenlere toplam 5.000 şekel (1.500 $) para cezası kesti. İşgalci İsrail yönetimi 9’u Mescid-i Aksa’dan 4’ü Kudüs’ün eski şehir bölgesinden olmak üzere 13 uzaklaştırma kararı çıkardı. Uzaklaştırılanların bazıları İslami Vakıflar Dairesi çalışanlarıydı. Ocak ayı boyunca Wadi Hilweh Bilgi Merkezi, Kudüs’te 56 küçük çocuk, bir çocuk ve yedi kadın dahil olmak üzere 179 kişinin tutuklandığını belirtti. Ayrıca bu çocuklar tutuklamalar esnasında darp ve psikolojik baskıya maruz kaldı.

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PARA CEZASI YAĞIYOR

Wadi al-Rababa Mahallesi’nin 70 dönümlük kısmının da yerleşim projeleri lehine el koyma tehdidi altında olduğu raporda yer aldı. Ayrıca, Kudüslü Ebu Ramz ailesinin Silvan’daki Batn Al-Hawa semtindeki evlerinden tahliye edilmesi kararı alındı. Ayrıca, mahkemeye ve yerleşimcilerin avukatına ödenmek üzere aileye 7.000 şekel (2.170 $) para cezası verildi.

Yıkım politikası sürüyor

İşgal güçleri, sokağa çıkma yasağı, koronavirüsü sınırlandırmak için alınan olağanüstü hal kararı ve şehirdeki zorlu ekonomik koşullara rağmen, inşa bahanesiyle Kudüs’te yıkım politikasını sürdürdü. “Wadi Hilweh Bilgi Merkezi’nin” raporuna göre, İşgalciler Ocak ayı boyunca çoğunlukla Anata köyünde olmak üzere 13 tesisin yıkımını gerçekleştirdi. İşgal belediyesi, 6 Ekim 2000’de el-Aksa İntifadası’nın ilk haftasında Bab el-Esved’de şehit düşen Majdi Al-Maslamani’nin Beyt Hanina kasabasındaki türbesini de yıktı. İşgal Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğü, Silvan’daki Wadi Rababa mahallesi arazilerinde çalışmalarına devam etti. Araziler sürülerek sahipleri tarafından örülen taş duvarlar yıkıldı.