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Kudüs ulemasından Mescid-i Aksa baskınına tepki

Kudüs uleması, terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

15:49 - 13/08/2024 Salı
AA
Ben-Gvir ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını
Ben-Gvir ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını

Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Şeriat Mahkemeleri Başyargıçlık Divanı, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi binlerce fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e düzenlediği baskına ilişkin ortak açıklama yayımladı.


"En güçlü ifadelerle kınıyoruz"


İsrail makamlarının son dönemde fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'nın konumuna ilişkin statükoyu bozmalarını sağlamaya yönelik çeşitli planları devreye koyduğuna dikkati çekilen açıklamada,
"İşgal hükümetinin (İsrail) mübarek Mescid-i Aksa'ya yönelik artan ve benzeri görülmemiş ihlallerini en güçlü ifadelerle kınıyoruz."
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bakanlar, politikacılar ve milletvekilleri eşliğinde binlerce fanatik Yahudi'nin bu sabah Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın avlularında İsrail bayrağı açması ve Talmudik ayinler düzenlemesine tepki gösterilen açıklamada, bu ihlallerin dünya Müslümanlarının dini duygularını provoke ettiği vurgulandı.



İsrailli aşırı sağcı Bakan, fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediFilistin topraklarını gasbeden İsrailliler sabah saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Aksa'daki baskına yaklaşık 3 bin fanatik Yahudi katılmıştı.Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ayinler gerçekleştirdiği görülmüştü.


Fanatik Yahudiler ayrıca Aksa'nın avlularında dolaşırken slogan atıp marşlar söylemişti.




#Filistin
#Harem-i Şerif
#israil
#Mescid-i Aksa
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