Kudüs ulemasından Mescid-i Aksa baskınına tepki

Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Şeriat Mahkemeleri Başyargıçlık Divanı, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi binlerce fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e düzenlediği baskına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

"İşgal hükümetinin (İsrail) mübarek Mescid-i Aksa'ya yönelik artan ve benzeri görülmemiş ihlallerini en güçlü ifadelerle kınıyoruz."

"İşgal hükümetinin (İsrail) mübarek Mescid-i Aksa'ya yönelik artan ve benzeri görülmemiş ihlallerini en güçlü ifadelerle kınıyoruz."

Açıklamada, bakanlar, politikacılar ve milletvekilleri eşliğinde binlerce fanatik Yahudi'nin bu sabah Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın avlularında İsrail bayrağı açması ve Talmudik ayinler düzenlemesine tepki gösterilen açıklamada, bu ihlallerin dünya Müslümanlarının dini duygularını provoke ettiği vurgulandı.