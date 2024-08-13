Kudüs ulemasından Mescid-i Aksa baskınına tepki

Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Şeriat Mahkemeleri Başyargıçlık Divanı, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi binlerce fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e düzenlediği baskına ilişkin ortak açıklama yayımladı.
"En güçlü ifadelerle kınıyoruz"
Açıklamada, bakanlar, politikacılar ve milletvekilleri eşliğinde binlerce fanatik Yahudi'nin bu sabah Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın avlularında İsrail bayrağı açması ve Talmudik ayinler düzenlemesine tepki gösterilen açıklamada, bu ihlallerin dünya Müslümanlarının dini duygularını provoke ettiği vurgulandı.
İsrailli aşırı sağcı Bakan, fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediFilistin topraklarını gasbeden İsrailliler sabah saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Aksa'daki baskına yaklaşık 3 bin fanatik Yahudi katılmıştı.Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ayinler gerçekleştirdiği görülmüştü.
Fanatik Yahudiler ayrıca Aksa'nın avlularında dolaşırken slogan atıp marşlar söylemişti.