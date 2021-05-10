Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin: İslam dünyasının Mescid-i Aksa’ya yardım yapması farzdır

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı’nda konuştu.

"İşgal devleti, Mescid-i Aksa’ya ve Filistin halkına karşı çirkin bir insanlık suçu işlemektedir. Ancak işgal devletinin tüm planları boşa çıkacaktır Allah’ın izniyle" diyen Şeyh Hüseyin, şöyle devam etti:

"İslam dünyasının Mescid-i Aksa’ya yardım yapması farzdır. Mescid-i Aksa, sadece Kudüslülerin, Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların mabedidir. Dolayısıyla Müslümanların ona yardım etmesi farzdır."

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Şeyh Hüseyin, Filistinlilerin İsrail polisine karşılık vermesini tebrik ettiğini belirterek, "Bu, Mescid-i Aksa’yı ve haklarını savunma amaçlı yapılan bir kalkışmadır. Filistinliler, kutsallarını, dinlerini, namuslarını ve şereflerini savunuyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmiş, 305 Filistinliyi yaralamıştı.