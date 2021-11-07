Dünya Kudüste maskeli kişilerden üniversite girişindeki araçlara saldırdı
ORTADOĞU

Kudüs’te maskeli kişilerden üniversite girişindeki araçlara saldırdı

Kudüs’te silahlı ve maskeli kişiler, bir üniversitenin girişinde çok sayıda aracın camlarını kırdı. Saldırı nedeniyle üniversitede dersler iptal edildi.

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Haber Merkezi İHA
Kudüs’te maskeli kişilerden üniversite girişindeki araçlara saldırdı
Kudüs’te maskeli kişiler üniversite girişinde araçlara saldırdı.

Kudüs’te bulunan El-Kuds Üniversitesi’nin girişinde bir grup maskeli silahlı kişi üniversite çalışanları ve öğrencilerine ait araçlara saldırdı.

Yerel kaynaklar, çok sayıda aracın camlarını kıran saldırganların öğrencilere tehditler savurduğunu ve öğrencilerin araçlarını üniversitenin içine park etmelerini talep ettiklerini ifade etti.

MAHMUD ABBAS'A ÇAĞRI

Üniversiteden yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a Kudüs’ün en büyük ulusal kurumu olan üniversitede yaşanan kaosa müdahale etmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin'de El-Kuds Üniversitesi'ndeki araçlara silahlı saldırı
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Filistin'de El-Kuds Üniversitesi'ndeki araçlara silahlı saldırı
Kudüs'te bulunan El-Kuds Üniversitesi'nin girişinde bir grup maskeli silahlı kişi üniversite çalışanları ve öğrencilerine ait araçlara saldırdı. Üniversite çevresinde güvenlik sağlanana kadar derslerin saatlerinin askıya alındığı ve üniversiteye saldıranların cezalandırılacağı ifade edildi.

DERSLER İPTAL EDİLDİ

Üniversite çevresinde güvenlik sağlanana kadar derslerin saatlerinin askıya alındığı ve üniversiteye saldıranların cezalandırılacağı da ifade edildi.

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