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Dünya

Kudüs'te yıkım terörü sürüyor

Gazze'de 8 aydır soykırım işleyen işgalci İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da terör estirmeye devam ediyor.

Neslihan Önder
04:00 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 02:25 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kudüs Valiliği'nin açıklamasına göre, sadece mayıs ayında Kudüs'te iki Filistinli işgal güçleri tarafından öldürülürken, 15'i çocuk üçü kadın olmak üzere 69 Filistinli tutuklandı. Kudüs'ü Yahudileştirme planları kapsamında Filistinlilerin evlerini yıkmaya çalışan işgal güçleri Mayıs ayında da 30 kişinin evini yıktı, onlarca kişi evsiz kaldı. Mübarek Mescid-i Aksa'nın kutsallığını açık ve net bir şekilde ihlal eden işgalci İsrail güçlerinin koruması altında Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, burada Talmud ibadetlerini gerçekleştirerek Aksa'nın kutsiyetini ihlal etti. Öte yandan, İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten beri Kudüs'te öldürdüğü Filistinli sayısı 63'e ulaşırken, 191 Filistinliyi de yaraladı. İşgal güçleri, bu süreçte Kudüs'te Filistinlilere ait 166 ev ve iş yerini yıktı. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı ise 500'ü geçiyor.



#Kudüs
#Soykırım
#İsrail
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