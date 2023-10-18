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Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanlarından İsrail'in hastane katliamına kınama

Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları, terör devleti İsrail'in dün Gazze'de hastaneye düzenlediği ve 471 sivili katlettiği saldırıyı kınadı. Uluslararası toplumun sivilleri koruması ve bu tür suçların tekrarlanmamasını güvence altına almasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, "hayal edemeyecek kadar çirkin" olarak nitelendirilen bu saldırıdan etkilenen Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

23:52 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
İsrail'in Gazze'de hastaneye yönelik saldırısında 471 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'de hastaneye yönelik saldırısında 471 sivil hayatını kaybetti.

Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı kınayarak, bunun “insanlık ilkelerinin derin bir ihlali” olduğunu vurguladılar.

Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları, yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan Baptist Hastanesine yönelik İsrail saldırısını görüşmek üzere toplandı.

Toplantıdan sonra yapılan ortak yazılı açıklamada, Hristiyan ruhani liderlerin bu "iğrenç katliamın" acısını paylaştığı belirtildi.

Hastanelerin uluslararası hukuka göre "kutsal sığınaklar" olarak kabul edildiği kaydedilen açıklamada, "İnsanlık ilkelerinin derin bir ihlali niteliğindeki bu iğrenç ve menfur suçun en güçlü uluslararası eleştiriyi ve hesap vermeyi gerektirdiğini ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırının, Filistin'deki Hristiyanların barış ve Gazze'deki savaşın sona ermesi için çağrıda bulundukları oruç ve dua gününde gerçekleştiğine işaret edildi.

"'Hayal edemeyecek kadar çirkin' saldırı"

Uluslararası toplumun sivilleri koruması ve bu tür suçların tekrarlanmamasını güvence altına almasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, "hayal edemeyecek kadar çirkin" olarak nitelendirilen bu saldırıdan etkilenen Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

"Tek ses olarak dünyanın her yerindeki dostlarımızdan ve ortaklarımızdan bu zorlu koşullarda yanımızda olmalarını istiyoruz." denilen açıklamada, toplantıya katılanların isimlerine dair bilgi verilmedi.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.


Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.



#Filistin
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#israil
#Kudüs
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