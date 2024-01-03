Kudüs'ün en kanlı yılıydı!

Kudüs Valiliği, kentte 2023 yılında işlenen en önemli işgal suçlarına ilişkin yıllık raporunda yer alan istatistikleri açıkladı.

51 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Kudüs Valiliği’nin verilerine göre, 2023 yılı 1948’den bu yana Filistinliler için en kanlı yıllardan biri olarak kayıtlara geçti. Filistin’in başkenti işgal altındaki Kudüs’te 20’si çocuk, 51 kişi şehit edildi. Batı Şeria’da 4 ay içerisinde 83 çocuk İsrail ve işgalci fanatik Yahudiler tarafından katledildi.

55 BİN YAHUDİ İLE BASKIN

2023 yılı boyunca turizm adı altında 55 bin 158 işgalci Yahudi ve 749 bin 877 yabancı, ağır silahlı İsrail özel kuvvetlerinin sıkı koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Aksa’nın avlularında Yahudi ibadet ve ritüelleri gerçekleştirildi.

318 ÇOCUK TUTUKLANDI

Kudüs Valiliği, 2023'te 318'i çocuk, 135'i kadın 3 bin 81 Kudüslü'nün tutuklandığını tespit etti. Valilik, işgal kuvvetlerinin Kudüs'ün çeşitli yerlerinde Filistinlilere yönelik aşırı güç kullanmasından kaynaklanan yaralanmaları da tespit etti. Buna göre çoğu çocuk 543 kişi gaz bombaları nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı, yüzlercesi de plastik mermi veya fiziksel darp sonucu ağır yaralandı.







