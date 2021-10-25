Dünya Kudüsün kapısındaki bekçi
ORTADOĞU

Kudüs’ün kapısındaki bekçi

İsmini, burada medfun bulunan ve Hz. Davud’dan hemen önce yaşadığına inanılan Samuel Peygamber’den alan köy, günümüzde ne yazık ki Siyonistlerin işgal etmeye çalıştığı noktalardan biri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kudüs’ün kapısındaki bekçi ​
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İbrahim Furkan ÖZDEMİR

Kudüs’ün kuzeybatısında, deniz seviyesinden 890 metre yükseklikte şirin bir köy vardır: Nebi Samuel. İsmini, burada medfun bulunan ve Hz. Davud’dan hemen önce yaşadığına inanılan Samuel Peygamber’den alan köy, günümüzde ne yazık ki Siyonistlerin işgal etmeye çalıştığı noktalardan biri. Stratejik konumuyla Kudüs’ün kapısında bekçi gibi bekleyen Nebi Samuel’in Yahudi ziyaretçileri hiç eksik olmuyor. Bölgedeki Müslümanlar sıklıkla İsrail tarafından engellenirken, dışarıdan gelen Müslümanların çoğu ise Nebi Samuel’in kabrinden ve onun adına inşa edilen tarihî caminin varlığından bile habersiz.

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