Kuleba: Putin'in doğalgaz politikası Ukrayna'daki savaşın bir devamı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Putin’in her alanda zarar vermeyi deneyeceğini belirterek, “Putin’in Avrupa’ya yönelik doğal gaz politikası, Ukrayna’daki savaşın bir devamıdır. Putin, verebileceği her alanda zarar vermeye çalışacak. Avrupa'nın Rusya'ya olan her bağımlılığını, her Avrupalı ailenin normal hayatını mahvetmek için kullanacak. Tek yol, sert bir şekilde karşılık vermek ve herhangi bir bağımlılıktan kurtulmaktır” dedi.

EKONOMİ IMF'den Avrupa'ya 'doğalgaz' uyarısı: Benzeri görülmemiş yıkıma neden olabilir

Rusya devletine bağlı enerji şirketi Gazprom, yıllık bakım kapsamında Kuzey Akım 1 hattı üzerinden Almanya’ya gaz akışını yüzde 20 oranında azaltacağını açıklamıştı.

EKONOMİ Rusya'nın Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışı yarın başlıyor