Dünya Kuleba Putinin doğalgaz politikası Ukraynadaki savaşın bir devamı
AVRUPA

Kuleba: Putin'in doğalgaz politikası Ukrayna'daki savaşın bir devamı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa’ya yönelik doğal gaz politikasının Ukrayna’daki savaşın bir devamı olduğunu belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Kuleba: Putinin doğalgaz politikası Ukraynadaki savaşın bir devamı
​Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Putin’in her alanda zarar vermeyi deneyeceğini belirterek, “Putin’in Avrupa’ya yönelik doğal gaz politikası, Ukrayna’daki savaşın bir devamıdır. Putin, verebileceği her alanda zarar vermeye çalışacak. Avrupa'nın Rusya'ya olan her bağımlılığını, her Avrupalı ailenin normal hayatını mahvetmek için kullanacak. Tek yol, sert bir şekilde karşılık vermek ve herhangi bir bağımlılıktan kurtulmaktır” dedi.

IMF'den Avrupa'ya 'doğalgaz' uyarısı: Benzeri görülmemiş yıkıma neden olabilir
EKONOMİ
IMF'den Avrupa'ya 'doğalgaz' uyarısı: Benzeri görülmemiş yıkıma neden olabilir

Rusya devletine bağlı enerji şirketi Gazprom, yıllık bakım kapsamında Kuzey Akım 1 hattı üzerinden Almanya’ya gaz akışını yüzde 20 oranında azaltacağını açıklamıştı.

Rusya'nın Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışı yarın başlıyor
EKONOMİ
Rusya'nın Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışı yarın başlıyor

AB üye ülkelerden doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltmasını istedi
DÜNYA
AB üye ülkelerden doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltmasını istedi
Maaş gibi burs

Maaş gibi burs

Üniversitede bu bölümleri seçen adaylara verilecek.
Gökbey silahlanıyor

Gökbey silahlanıyor

Bu yıl sonu Jandarma'ya teslim edilecek.
Sınır köyde önlemler arttı

​Yunanistan'daki yangın Türkiye'den görülüyor.

Trump'ın damadı kitabında tek tek anlattı.
Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyası Bursa'da bir araya geldi.

Çöp evde bitkin halde bulunan çocuğun annesinden yeni açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.