​Kur’an’a saldırı cezalandırılsın ​

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakmaya varan polis korumalı ırkçılığı, ‘buz dağının görünen kısmı’ olarak niteleyen Müslümanlar, kutsal değerlerin korunmasını içeren bir yasa teklifini parlamentoya vermeye hazırlanıyor.

SEN DE İNCİL’İ YAK!

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İskandinavya Koordinasyonu Başkanı Özer Eken, ülkedeki yaklaşan seçimlere dikkat çekerek, “Irkçı partinin oylarını yükseltmek için bazı yerlerden düğmeye basıldı. Eylüle kadar da bu ırkçı olaylar devam edecek gibi duruyor. Kur’an-ı Kerim’i yakan ırkçıya, polis istese izin vermez. Geçtiğimiz günlerde polisle konuştuğumda, ‘Kur’an-ı Kerim’e karşı çıkan insanlar, narkotikler, çeteler, ortalığı karıştırmak adına yapıyorlar’ dedi. Ben de ‘Böyle ise neden normal bir vaka olarak kayıtlara geçiyor’, diye sordum. Akıl almaz şekilde ‘Sen de git İncil’i yak’ dedi. Olaydan önce polis beni aradı, ‘Kur’an-ı Kerim yakılacak, herkese haber ver’ dedi. Bizi oyuna getirmek istiyorlar” diye konuştu.

Özer Eken

YASA TEKLİFİ VERECEĞİZ

İsveç’te kişilerin de kanun teklifi verebildiğini belirten Eken, “Biz de UID olarak kanun tasarısı hazırlayıp meclise sunacağız. Kutsal değerler ne yakılsın ne de hakaret edilsin. Edildiği anda da ceza uygulansın. Buna yönelik bir tasarı hazırlıyoruz. Bakalım, kabul edecekler mi etmeyecekler mi?” dedi.

Bashir Aman Ali

PSİKOLOJİK BİR SAVAŞ

31 yıldır İsveç’te yaşayan Somalili Bashir Aman Ali ise, ırkçı saldırıların arkasında İsveç hükümeti olduğunu iddia etti: “Bu saldırılar tamamen organize ve planlı bir şekilde gerçekleşiyor. Kur’an-ı Kerim yakılan mahallenin yüzde 90’ı Müslüman. Kur’an’ın yakılması, psikolojik savaştan başka bir şey değil. Müslümanların en değerli kutsallarını tahkir ederek, aşağılayarak yürütülen bir psikolojik harp bu.”

Mikail Yüksel

İsveç tarzı bir ırkçılık!

İsveç Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, ırkçı saldırıların buz dağının görünen yüzü olduğunu belirtti ve şunları kaydetti: “Müslümanlara büyük bir baskı var. Müslüman okulları kapatılıyor. Camielere destek kesilirse, derneklere destek durdurulursa Müslümanların yaşam tarzı doğrudan etkilenecek. İsveç tarzı ırkçılık söz konusu. Müslümanlar güçlerinin farkına varıp bir araya gelseler bunların hiçbiri olmayacak.”

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