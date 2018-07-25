Dünya Kurban olsun sağlık olsun
AFRİKA ORTADOĞU

'Kurban olsun sağlık olsun'

Yeryüzü Doktorları dünyanın birçok ülkesinde, açlık sınırında yaşayan insanların da sevdikleriyle beraber bayram sevinci yaşaması için bu yıl da "Kurban Olsun Sağlık Olsun" diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeryüzü Doktorları
​Yeryüzü Doktorları

Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık ortalama et tüketimi 120 kilograma kadar ulaşırken bu rakam düşük gelir düzeyindeki ülkelerde 4 kilograma kadar düşebiliyor. Yetersiz et tüketimi protein ve B12 eksikliğinden kaynaklanan birçok hastalığa sebebiyet veriyor. Yeryüzü Doktorları koruyucu sağlık projeleri kapsamında yetersiz beslenmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için 2005 yılından bu yana kurban organizasyonları gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda bu yıl da harekete geçen Yeryüzü Doktorları Kenya, Çad, Nijer, Uganda, Somali, Tanzanya, Sudan, Bangladeş, Afganistan, Yemen, Suriye ve Gazze’de kurban organizasyonları düzenleyecek.

Bayram tatillerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olan gönüllü doktorlar

Organizasyonların gerçekleşeceği birkaç ülkeye gönüllü doktorlar da götürecek olan Yeryüzü Doktorları kurban bağışlarını ihtiyacı olanlara ulaştırırken aynı zamanda gönüllü sağlık ekipleri ile muayene ve tedavilerde de bulunacak.

Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ali Doğan “13 yıldır büyük bir özen ve titizlikle kurban organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da özellikle beslenme yetersizliğinin yaşandığı ve sağlık yardımı faaliyetlerimizi yürüttüğümüz bölgelerde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Çünkü sağlık hizmeti verdiğimiz ülkelere gittiğimizde görüyoruz ki sunduğumuz tedavilerin kalıcı olabilmesi için kişilerin yeterli beslenme ile de desteklenmesi gerekiyor. Özellikle çocuklarda ve annelerde yetersiz beslenme oldukça olumsuz sonuçlara yol açıyor. Bu yılki kurban hisse bedelimiz 540 TL’dir. Tüm bağışçılarımızı kurban bağışları için telefon ile ve online bağış kanallarımızdan bizlere ulaşabilirler” dedi.

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