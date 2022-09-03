Dünya Küresel isyan uyarısı
AVRUPA

Küresel isyan uyarısı

Stratejik danışmanlık ve istihbarat şirketi Verisk Maplecroft, artan gıda ve enerji maliyetleriyle birlikte iklim krizinin kaynaklar üzerindeki etkisinin gelecek aylarda tüm ülkelerin yarısından fazlasında sivil huzursuzluğu artıracağını bildirdi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Küresel isyan uyarısı
​Küresel isyan uyarısı.

Şirketin yayımladığı raporda, Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere 198 ülkeden 101’inin şu anda yüksek bir çatışma ve istikrarsızlık riskine sahip olduğu belirtildi. Söz konusu raporda, Arjantin, Ekvador ve Sri Lanka’da enflasyonun yükselmesiyle büyük çaplı protestoların meydana geldiği hatırlatılırken, Ukrayna’nın işgali ile yüksek enflasyon ve enerji kriziyle karşı karşıya kalan Avrupa ülkelerinin sosyal patlama konusunda büyük bir risk taşıdığı ifade edildi. Araştırmayı yöneten şirketin baş analisti Jimena Blanco, durumun ciddiyetini, ülkeleri ‘küçük bir kıvılcımla ateşlenmeyi bekleyen barut fıçılarına’ benzeterek ifade etti.

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