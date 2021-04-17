​Kur’ân kursları KKTC’de asla kapatılamaz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, günü birlik çalışma ziyareti için KKTC’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Tatar, “Kıbrıs’ta hür-bağımsız, kendi geleceğimizi tayin etme hakkı ve serbest bir düşünceyle anlaşmaya gidilecekse Kıbrıs Türk halkı elbette doğal olarak kendi devletiyle bir anlaşmaya girmek isteyecektir. Önemli olan bağımsızlıktır. Kıbrıs Türk halkı ana vatan Türkiye’nin de desteğiyle bunu hak etmektedir. Yan yana yaşayan egemen ve bağımsız iki devletin işbirliğiyle bir anlaşma olabilir” dedi.

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SÖZ KONUSU DEĞİL

Tatar, KKTC Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kurslarına yönelik kararı için şunları söyledi:

“Konuyla ilgili büyük bir rahatsızlık duyduğumu söylemek istiyorum. Burada bir sıkıntı yaratılmaya çalışılıyor. Benim en büyük temennim bu konudaki bütün spekülasyonlara son verilmesidir. Bir kere KKTC’de öyle bir mesele olamaz. Bizler Müslüman olarak bugünlere kadar inançlarımızla geldik. KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılması diye bir durum söz konusu olamaz. Burada inanç özgürlüğü de ibadet özgürlüğü de vardır. Burada herkes dilediğini yapar.”

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CEVABI ÇOK YERİNDEYDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın diplomatik skandalına ilişkin Tatar, “Sayın Çavuşoğlu’nun dünkü cevabı çok yerindeydi. Biz Doğu Akdeniz’de ne Kıbrıs Türk halkının ne Türkiye’nin haklarını yedirtmeyiz. Yunan Dışişleri Bakanı’na verilen cevapta, Kıbrıs Türk halkı olarak sizi izlerken ‘Bravo sayın bakanımız’ dedik. Çünkü çizgiyi aşmıştı, cevabını aldı. Onların iddia ettikleri alan çok daha azdır. Doğu Akdeniz bağlamında söylenen cevap çok yerindeydi diye düşünüyorum” diye konuştu.

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KARAR AYANAYASAYA UYGUN DEĞİL

Çavuşoğlu da Kur’an kursu krizine ilişkin, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı’na ve Başbakan Ersan Saner’e hassasiyetleri için teşekkür etmek istiyorum. Yargının bağımsızlığı ilkesi ve AYM’nin vediği kararın bağlayıcılığına her ülke saygı duyar. Fakat bu, mahkemenin verdiği bir kararı eleştirmemek demek değildir. Mahkeme hukuka uygun karar vermediyse bunu ben eleştiririm. Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükmüne göre verilmiş bir karar değildir. Bu karara yön veren ve bunun uzantılarının yaptığı açıklamalar nettir.”