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Dünya Kuran kursları KKTCde asla kapatılamaz
AVRUPA

​Kur’ân kursları KKTC’de asla kapatılamaz

Kur’ân kursları KKTC’de asla kapatılamaz

KKTC Anayasa Mahkemesi’nin, Kur’ân kurslarının kapatılmasıyla ilgili kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesinin de gündemindeydi. Tatar, “KKTC’de Kur’ân kurslarının kapanması gibi bir durum asla olamaz” dedi. Çavuşoğlu da kararın ideolojik olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kur’ân kursları KKTC’de asla kapatılamaz
Mevlüt Çavuşoğlu - Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, günü birlik çalışma ziyareti için KKTC’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

  • Tatar, “Kıbrıs’ta hür-bağımsız, kendi geleceğimizi tayin etme hakkı ve serbest bir düşünceyle anlaşmaya gidilecekse Kıbrıs Türk halkı elbette doğal olarak kendi devletiyle bir anlaşmaya girmek isteyecektir. Önemli olan bağımsızlıktır. Kıbrıs Türk halkı ana vatan Türkiye’nin de desteğiyle bunu hak etmektedir. Yan yana yaşayan egemen ve bağımsız iki devletin işbirliğiyle bir anlaşma olabilir” dedi.

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SÖZ KONUSU DEĞİL

Tatar, KKTC Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kurslarına yönelik kararı için şunları söyledi:

“Konuyla ilgili büyük bir rahatsızlık duyduğumu söylemek istiyorum. Burada bir sıkıntı yaratılmaya çalışılıyor. Benim en büyük temennim bu konudaki bütün spekülasyonlara son verilmesidir. Bir kere KKTC’de öyle bir mesele olamaz. Bizler Müslüman olarak bugünlere kadar inançlarımızla geldik. KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılması diye bir durum söz konusu olamaz. Burada inanç özgürlüğü de ibadet özgürlüğü de vardır. Burada herkes dilediğini yapar.”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türk halkı bravo dedi
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türk halkı bravo dedi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı'yla yaptığı görüşme KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a soruldu. Ersin Tatar: 'Kıbrıs Türk halkı bravo dedi' şeklinde konuştu.

CEVABI ÇOK YERİNDEYDİ

  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın diplomatik skandalına ilişkin Tatar, “Sayın Çavuşoğlu’nun dünkü cevabı çok yerindeydi. Biz Doğu Akdeniz’de ne Kıbrıs Türk halkının ne Türkiye’nin haklarını yedirtmeyiz. Yunan Dışişleri Bakanı’na verilen cevapta, Kıbrıs Türk halkı olarak sizi izlerken ‘Bravo sayın bakanımız’ dedik. Çünkü çizgiyi aşmıştı, cevabını aldı. Onların iddia ettikleri alan çok daha azdır. Doğu Akdeniz bağlamında söylenen cevap çok yerindeydi diye düşünüyorum” diye konuştu.

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KARAR AYANAYASAYA UYGUN DEĞİL

Çavuşoğlu da Kur’an kursu krizine ilişkin, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı’na ve Başbakan Ersan Saner’e hassasiyetleri için teşekkür etmek istiyorum. Yargının bağımsızlığı ilkesi ve AYM’nin vediği kararın bağlayıcılığına her ülke saygı duyar. Fakat bu, mahkemenin verdiği bir kararı eleştirmemek demek değildir. Mahkeme hukuka uygun karar vermediyse bunu ben eleştiririm. Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükmüne göre verilmiş bir karar değildir. Bu karara yön veren ve bunun uzantılarının yaptığı açıklamalar nettir.”

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