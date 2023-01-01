Kur’ân'ın nurunu söndüremezsiniz

NATO üyeliği için Türkiye’den onay almaya çalışan İsveç, dün ittifak vizesini daha da zora soktu. Yıllardır terör örgütü PKK ve FETÖ’nün eylemlerine göz yuman İsveç, bu kez de İslâm dünyasını ayağa kaldıran bir provokasyona ev sahipliği yaptı. Danimarka’nın ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, resmi izin alarak Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’ân-ı Kerim yaktı.

PALUDAN'IN SPONSORU HRİSTİYAN DEMOKRATLAR

İsveç basını, Paludan’ın eylemiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Paludan için “İşsiz. Uçak bileti alacak parası bile yok. Sürekli provokasyon yapıyor” ifadelerine yer verilirken, eylemin masraflarının koalisyon ortağı Hristiyan Demokratlar Partisi tarafından karşılandığı belirtildi.

POLİS ORDUSU KORUDU

Paludan Türkiye saati ile 15.00’da, İsveç polisi tarafından barikatlarla kendisi için oluşturulan güvenli alana geldi. Polis nezaretinde aracından inen Paludan, kendisini bekleyen basın ordusuna açıklama yaptı. “Aşırı sağcı” diye nitelendirilmesinden rahatsız olduğunu söyleyen Paludan, yaptığının “ifade özgürlüğü” olduğunu savundu. “İfade özgürlüğü olmamalı diyorsanız başka bir yerde yaşayın” diyen Paludan, ardından yanında getirdiği Kur’ân-ı Kerim’i yaktı ve yine polis koruması eşliğinde bölgeden ayrıldı. Etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelenen Paludan’a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

12 BAŞKENTTE KUR'AN OKUNDU

Aşağılık eyleme Avrupa’daki Türklerden tepki geldi. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Kur’ân’a yönelik saldırıyı İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda başta olmak üzere 12 ülkenin başkentinde protesto etti. Avrupa başkentlerinde hem basın açıklaması yapıldı, hem de Kur’ân-ı Kerim okundu.

PROVOKASYONLARA SON VERİN

İsveç’te Türklerin toplanma adresi Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği oldu. Ellerinde bayraklarla elçilik önünde toplanan Türkler hem Kur’ân yakılmasını hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef alındığı çirkin saldırıları protesto etti.

İsveç’te yaşayan Türkler, alçak eylemi protesto etti.

Kur’ân tilaveti ve ezan okunmasıyla başlayan programda grup adına açıklama yapan UID İsveç Bölge Başkanı Özer Eken, Kur’ân yakılması ve Erdoğan’ı hedef alan saldırıları kınadı: “Burada yaşayan Türkler ve Kürtler olarak ağır provokasyon içeren eylemlerin, İsveç hükümeti ve Türkiye arasında kurulmak istenen iyi ilişkiler ile İsveç’in NATO üyelik sürecini baltalamak amacıyla sahneye konulduğunun farkındayız. Bizler bu tuzağa düşmeyeceğiz. İsveç makamları da bu provokasyonlara son vermeli.”

PKK’YA YİNE YOL VERDİLER

İsveç polisi PKK’lıları yine sadece izlemekle yetindi.

İsveç sadece Kur’ân yakılmasına izin vermekle kalmadı. Dün terör örgütü PKK da yine sokaklardaydı. Örgütün İsveç’teki sözde çatı kuruluşlarından Kürt Demokratik Toplum Merkezi gösteri düzenledi. Resmi izin alınarak Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında yürüyüş düzenleyen terör örgütü yandaşları, Türkiye ve NATO üyelik süreci nedeniyle İsveç aleyhine sloganlar attı. PKK yandaşları daha önce de astığı kuklanın bir benzerini gezdirerek yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “İsveç’te PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi.











