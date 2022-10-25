​Küs kardeşler seçimde yarışıyor.

Kanada'da, 30 yıldır konuşmayan küs kardeşlerin seçim mücadelesi gündeme damga vurdu. Guardian’ın haberinde, Ontario eyaletine bağlı Port Colborne'da mevcut Belediye Başkanı Bill Steele’ın, seçimlerde, uzun zamandır konuşmadığı kardeşi Charles Steele'a karşı mücadele vereceği açıklandı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen münazarada karşı karşıya gelen ikili, 30 yıl sonra ilk kez konuştu.

Charles Steele

KİBRİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Ateşli geçen tartışma sonrası açıklamalarda bulunan Charles Steele, “Kalabalığın önünde daha önce hiç tartışmaya katılmamıştım. Çok gerildim ve zaman zaman sinirlendim” dedi. Kardeşine

karşı neden aday olduğu sorulan Charles, “Kardeşim, belediye başkanlığının kendi hakkı olduğunu düşünüyor. Kibri beni rahatsız ediyor. Bunu demokrasi için yapıyorum" sözlerini sarf etti.

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Bill Steele

KARDEŞİM AŞIRI SAĞCI