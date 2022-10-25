Dünya Küs kardeşler seçimde yarışıyor
AMERİKA

Küs kardeşler seçimde yarışıyor

Kanada'da 30 yılı aşkın bir süredir küs olan iki kardeş, belediye başkanlığı seçimlerinde karşı karşıya geldi. Belediye başkanının kardeşi Charles Steele, “Kardeşimin kibri beni artık rahatsız ediyor” diyerek adaylığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Küs kardeşler seçimde yarışıyor
​Küs kardeşler seçimde yarışıyor.

Kanada'da, 30 yıldır konuşmayan küs kardeşlerin seçim mücadelesi gündeme damga vurdu. Guardian’ın haberinde, Ontario eyaletine bağlı Port Colborne'da mevcut Belediye Başkanı Bill Steele’ın, seçimlerde, uzun zamandır konuşmadığı kardeşi Charles Steele'a karşı mücadele vereceği açıklandı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen münazarada karşı karşıya gelen ikili, 30 yıl sonra ilk kez konuştu.

Charles Steele
Charles Steele

KİBRİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Ateşli geçen tartışma sonrası açıklamalarda bulunan Charles Steele, “Kalabalığın önünde daha önce hiç tartışmaya katılmamıştım. Çok gerildim ve zaman zaman sinirlendim” dedi. Kardeşine

karşı neden aday olduğu sorulan Charles, “Kardeşim, belediye başkanlığının kendi hakkı olduğunu düşünüyor. Kibri beni rahatsız ediyor. Bunu demokrasi için yapıyorum" sözlerini sarf etti.

Bill Steele
Bill Steele

KARDEŞİM AŞIRI SAĞCI

  • Belediye Başkan Adayı, Bill Steele'ın siyasi görüşünün kendisinde "çok farklı" olduğunu vurgulayan Charles, "Kardeşim epey sağcı. Vatandaşların, geleceğimizi güçlü seçkinlere teslim etmediklerini ve geri aldıklarını görmek istiyorum” dedi. Son seçimde, seçmenlerin yarısından azının oy kullandığını kaydeden Charles, halka sandığa gidip oy vermesi için çağrıda bulundu. Geçmişte postacılık yaptığını ve emekli maaşıyla geçindiğini belirten Charles, "sabit gelirle yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bildiğini" kaydetti.
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