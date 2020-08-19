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Dünya Kuveyt memur maaşlarını ödeyemiyor
ASYA

Kuveyt memur maaşlarını ödeyemiyor

Kuveyt Maliye Bakanı Brak eş-Şitan, bu yıl içinde maruz kaldıkları likidite eksikliği nedeniyle şu anda kamu çalışanlarının maaşlarını ödemekte güçlük çektiklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kuveyt'in El-Kabes gazetesinin haberine göre, meclisteki genel kurulda konuşan Şitan, ülkesinin, mevcut gelirler göz önünde bulundurulduğunda ülkedeki cari giderleri ancak kasım ayına kadar karşılayabileceğini belirtti.

  • Petrol gelirlerinde ciddi düşüş olduğunu kaydeden Şitan, hükümetin dengesizlikleri gidermek ve kasım ayına kadar önümüzdeki iki ayın maaşlarının ödenmesi için geçici likidite sağlanmasını önerdiğini dile getirdi.

Şitan, 2020/2021 bütçesinde halen 14 milyar dinar (43 milyar dolar) açık beklendiğine işaret etti.

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Nisan-temmuz arasındaki bütçe açığının 4 milyar dinara (12,1 milyar dolar) ulaştığını aktaran Şitan, petrol fiyatlarının iyileşmemesi, borç alınmaması ve mali reform gerçekleştirilmemesi halinde likiditenin tükeneceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi azaltma anlaşması gereği ülkede petrol üretiminin 2,2 milyon varile düşürülmesi nedeniyle Kuveyt ekonomisi önemli ölçüde etkilendi.

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