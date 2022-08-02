Kuveyt’te parlamento resmen feshedildi

Kuveyt’te parlamento feshedildi. Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah yayınladığı kararnamede, ulusal birliği tehdit eden farklılıkların, çatışmaların ve kişisel çıkarlara yönelik tercihlerin olduğu siyasi sahneyi düzeltmek için parlamentonun feshedildiği aktarıldı. Yeni parlamentonun seçilmesi için 2 ay içinde erken genel seçim yapılacak.
Parlamento en son 2016 yılında feshedilmişti
- Kuveyt’te günün erken saatlerinde, 12 üyeli yeni bir hükümet yemin etmişti. Veliaht Prens, geçtiğimiz haziran ayında parlamentoyu anayasal olarak feshedeceğini açıklamış ve erken genel seçim çağrısında bulunmuştu.
- Kuveyt’te hükümet ile parlamento arasındaki çıkmazlar, on yıllar boyunca sıklıkla kabine değişiklikleri ve yasama meclisinin feshedilmesine yol açarak yatırım ve reformları engelledi. Parlamento en son 2016 yılında feshedilmişti.