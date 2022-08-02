Kuveyt’te parlamento resmen feshedildi

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Yunanistan'ın gözü Türkiye'nin iletişim modelinde

Türkiye'yi ve Türkler'in başarılarını gündeminden düşürmeyen Yunan basını bu kez de Türkiye'nin iletişim modeline göz dikti. Yunan Kathimerini Gazetesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u örnek göstererek 'Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz' başlıklı bir yazı yayınlandı. Gazetenin bu yazısı Yunan basınında büyük yankı uyandırdı