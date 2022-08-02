Dünya Kuveytte parlamento resmen feshedildi
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Kuveyt’te parlamento resmen feshedildi

Kuveyt Veliaht Prens Şeyh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, parlamentoyu yayınladığı kararname ile resmen feshetti. Kuveyt’te 2 ay içinde erken genel seçim yapılacak.

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Haber Merkezi İHA
Kuveyt’te parlamento resmen feshedildi
Kuveyt.

Kuveyt’te parlamento feshedildi. Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah yayınladığı kararnamede, ulusal birliği tehdit eden farklılıkların, çatışmaların ve kişisel çıkarlara yönelik tercihlerin olduğu siyasi sahneyi düzeltmek için parlamentonun feshedildiği aktarıldı. Yeni parlamentonun seçilmesi için 2 ay içinde erken genel seçim yapılacak.

Parlamento en son 2016 yılında feshedilmişti

  • Kuveyt’te günün erken saatlerinde, 12 üyeli yeni bir hükümet yemin etmişti. Veliaht Prens, geçtiğimiz haziran ayında parlamentoyu anayasal olarak feshedeceğini açıklamış ve erken genel seçim çağrısında bulunmuştu.
  • Kuveyt’te hükümet ile parlamento arasındaki çıkmazlar, on yıllar boyunca sıklıkla kabine değişiklikleri ve yasama meclisinin feshedilmesine yol açarak yatırım ve reformları engelledi. Parlamento en son 2016 yılında feshedilmişti.

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