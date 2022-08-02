Dünya Kuveytte yeni hükümet dönemi başladı
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Kuveyt'te yeni hükümet dönemi başladı

Yeni hükümetin, Veliaht Prens Sabah'ın huzurunda yemin ettiği törene, devletin üst düzey yetkilileri de katıldı.

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Haber Merkezi AA
Kuveytte yeni hükümet dönemi başladı
Kuveyt'te hükümet el değiştirdi

Kuveyt'te yeni hükümet, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda yemin etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Sabah, başkent Kuveyt'teki Beyan Sarayı'nda, yeni başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah ve bakanları kabul etti.

Veliaht Prens Sabah, yeni kabine üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, fazlaca emek ve fedakarlık gerektiren bu önemli aşamada, vatana ve vatandaşlara karşı üstlenilen büyük sorumluluklar ve emanet ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Ülkedeki kalkınma sürecinin hızlanması için birlik içinde, ekip ruhuyla çalışılması gerektiğini vurgulayan Sabah, anayasaya, yasalara ve düzenlemelere saygı gösterilmesi; vatandaşların bakanlıklarda ve devlet dairelerinde karşılaştıkları sorunlara değinilmesi ve çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Kuveyt'in yeni başbakanı Kuveyt emiri'nin oğlu oldu.
Kuveyt'in yeni başbakanı Kuveyt emiri'nin oğlu oldu.

Hükümetin kurulması

Kuveyt'te dün Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığında yeni hükümetin kurulduğu açıklanmıştı.

Veliaht Prens Sabah, ilk kez göreve gelen Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığında 12 bakandan oluşan yeni bir hükümet kuruluşuyla ilgili Emirlik kararnamesi çıkarmıştı.

  • Yeni hükümette Kültür ve Enformasyon Bakanlığına getirilen Abdurrahman el-Matiri'nin dışındaki 11 bakanın eski hükümette yer alan isimler olduğu kaydedilmişti.

Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed'in başbakanlığa getirilmesi

Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 25 Temmuz'da büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Şeyh Ahmed Nevaf, daha önce başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanlığı görevlerini yürütüyordu.

Kuveyt'te 1985'ten bu yana 128 gensoru sonucu 11 hükümet istifa etti, 16 bakan ise ya istifa etti ya da görevinden alındı.

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