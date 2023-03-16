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Dünya

Kuveyt'ten depremzedelere yardım: Kargo uçağı Gaziantep'e ulaştı

Kuveyt'teki yardım kuruluşlarının, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki afetzedelere yardım amacıyla gönderdikleri yardımları taşıyan 15'inci kargo uçağı da Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı.

16:18 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Kuveyt'in deprem bölgesine yardımları sürüyor

Kuveyt'in deprem bölgesine yardımları sürüyor

Kuveyt İnsani Yardım Derneği Proje sorumlusu Mahmut el-Misbah, "Kuveyt Yanınızda" kampanyası kapsamında toplanan yardımların Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırıldığını aktardı.



Misbah, bu kapsamda havalimanına ulaşan 15'inci uçakta battaniye, gıda kolisi, hijyen paketi, elbise, çocuk ve hasta bezi ile hurma bulunduğunu belirterek, "Depremin ilk gününden beri Türkiye'nin yanındayız. Daha önce de Türkiye'de AFAD, İHH gibi kurumlarla çalışmalar yürüttük. Kuveyt'teki kampanya devam ediyor. Sıkıntılar bitene kadar yanınızda olacağız." dedi.



Paletlere konularak uçaktan indirilen gıda ve yardım malzemeleri, depremden etkilenen bölgelere sevk ediliyor.


#Gaziantep
#kargo uçağı
#Kuveyt
#Mahmut El Misbah
#uçak
#yardım
1 saat önce
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Kuveyt'ten depremzedelere yardım: Kargo uçağı Gaziantep'e ulaştı
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