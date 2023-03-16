Kuveyt'ten depremzedelere yardım: Kargo uçağı Gaziantep'e ulaştı

Misbah, bu kapsamda havalimanına ulaşan 15'inci uçakta battaniye, gıda kolisi, hijyen paketi, elbise, çocuk ve hasta bezi ile hurma bulunduğunu belirterek, "Depremin ilk gününden beri Türkiye'nin yanındayız. Daha önce de Türkiye'de AFAD, İHH gibi kurumlarla çalışmalar yürüttük. Kuveyt'teki kampanya devam ediyor. Sıkıntılar bitene kadar yanınızda olacağız." dedi.