Kuzey Akım 2'nin ikinci hattında basınç düşürüldü

Rusya'dan Almanya'nın Baltık Denizi kıyılarına ulaşan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının sağlam kalan B hattında basınç, önlem almak amacıyla düşürüldü.

Kuzey Akım 1'in iki hattı ve Kuzey Akım 2'deki A hattında 26 Eylül'de yaşanan patlamalar nedeniyle basınç düşmüş, doğalgaz sızıntıları yaşanmıştı. Rusya ve çok sayıda Batılı ülke, yaşananları "sabotaj" olarak nitelendirmişti.

Önlem alındığına dair açıklama yapıldı

Şimdi de Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG bir açıklama yaptı ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının sağlam kalan B hattında basıncın, önlem amaçlı düşürüldüğü bildirildi.

Görüşmelere göre adım atılacak

AA'nın haberine göre, açıklamada, "İleride atılacak adımlar, boru hatlarına ilişkin bir incelemelerin sonuçlarına ve ilgili devlet kurumlarıyla yapılan görüşmelere göre belirlenecek." ifadesine yer verildi.

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