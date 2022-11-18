Dünya Kuzey Akım soruşturması tamamlandı Patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı
AVRUPA

Kuzey Akım soruşturması tamamlandı: Patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı

İsveç'te yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı. Savcılara göre, olay yerinde patlama kalıntıları bulundu.

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Kuzey Akım soruşturması tamamlandı: Patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı
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İsveç'teki müfettişler, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına zarar veren patlamaların sabotaj sonucu olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

İsveçli savcı Mats Ljungqvist Cuma günü yaptığı açıklamada, Kuzey Akım boru hatlarında sabotajın doğrulandığını ve boru hatlarında patlayıcı kalıntılarının bulunduğunu söyledi.

Savcı, Boru hattı hasarının yakınında bulunan bu bulguların sabotajın gerçekleştiğini doğruladığını belirtti. Ancak savcı şu an için başka detay ve bilgi vermedi.

İsveç ve Danimarka makamları, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan ve Ukrayna krizinde bir parlama noktası haline gelen Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki dört deliği araştırıyorlardı.

  • Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili daha önce Kremlin suçlu görülmüş, o da Batı'yı suçlamıştı.

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