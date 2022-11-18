Kuzey Akım soruşturması tamamlandı: Patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı

Avustralya'da milyonlarca kırmızı yengeç okyanusa doğru göç etmeye başladı

Avustralya'nın Christmas Adası'nda bulunan milyonlarca kırmızı yengeç okyanusa doğru göç etmeye başladı. Her yıl aynı tarihlerde göçe başlayan erkek yengeçler üremek için okyanusa doğru haraket ediyorlar. Göç başladığı andan itibaren adanın dört bir yanında bulunan kırmızı yengeçler çiftleşmek için okyanusa doğru hareket ediyor. Bu devasa göçe erkek yengeçler liderlik ederken, dişi yengeçler ise yol boyunca sürüyü takip ediyor. Kırmızı yengeçlerin bu göçü sırasında ortaya çıkan inanılmaz görüntü sosyal medyada günün en çok izlenilenleri arasında yer aldı.