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Dünya

Kuzey Akım’ı Ukrayna patlattı iddiası

04:00 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 02:14 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Almanya’nın Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki sabotajdan sorumlu tuttuğu Ukraynalı dalgıç Vladimir Z. hakkında çıkardığı tutuklama emri sonrası, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, sabotajın nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bir habere imza attı. Bilgi sahibi üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde WSJ, Avrupa enerji arzının can damarlarından Kuzey Akım’ın havaya uçurulması emrini Ukrayna eski Başkomutanı Valeriy Zaluzhny’nin verdiğini yazdı. Habere göre sabotaj, Zaluzhny, bir grup subay ve Ukraynalı iş adamı tarafından planlandı. Ukrayna devlet Başkanı Volodymyr Zelensk’nin planı onayladığı belirtilen haberde, ABD istihbaratının (CIA) durumdan son dakika haberdar olduğu belirtildi.

BAŞKOMUTAN ZELENSKI’NİN EMRİNİ DİNLEMEDİ

WSJ'nin görüştüğü ABD'li yetkililere göre CIA, Zelenski’yi operasyonu durdurması için uyardı. Zelenski, Zaluzhny’den operasyonu durdurmasını istedi, ancak eski başkomutan, emre itaatsizlik ederek operasyonu gerçekleştirdi. Komploya katılan ya da komplo hakkında doğrudan bilgi sahibi olan dört üst düzey Ukraynalı savunma ve güvenlik yetkilisiyle konuşan WSJ, “Kiev boru hatlarını "meşru hedef " olarak görüyordu. Bu yüzden sabotaj gerçekleştirildi” diye yazdı. Başta ABD ve Almanya olmak üzere Batı devletleri, bugüne kadar sabotajdan Rusya’yı sorumlu tutmuştu. Söz konusu iddia, Batı ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açabilir.

Ukrayna Kursk’ta tampon bölge kurdu

Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde bir "tampon bölge" kurulduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Igor Klimenko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Kursk'ta bir tampon bölge kurulması, sınırdaki sakinleri günlük düşman bombardımanından korumak için atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı. Ukraynalı Bakan, "Rusya'nın savunma harekâtı bölgesindeki kasabalarda yaşayanları terk ettiğini" sözlerine ekledi. Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, çatışmalar nedeniyle binlerce sakinin kaçtığı bölgelerde insani koridorların açıldığını duyurdu. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski, Kursk'ta stratejik Suza şehrinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ordusunun ise Rusya'nın Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik alan ve 82 yerleşim biriminde kontrolü sağladığı belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Belgorod bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini bildirdi.



#Ukrayna
#Almanya
#Kuzey Akım
#Patlama
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