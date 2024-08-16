Kuzey Akım’ı Ukrayna patlattı iddiası

Almanya’nın Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki sabotajdan sorumlu tuttuğu Ukraynalı dalgıç Vladimir Z. hakkında çıkardığı tutuklama emri sonrası, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, sabotajın nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bir habere imza attı. Bilgi sahibi üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde WSJ, Avrupa enerji arzının can damarlarından Kuzey Akım’ın havaya uçurulması emrini Ukrayna eski Başkomutanı Valeriy Zaluzhny’nin verdiğini yazdı. Habere göre sabotaj, Zaluzhny, bir grup subay ve Ukraynalı iş adamı tarafından planlandı. Ukrayna devlet Başkanı Volodymyr Zelensk’nin planı onayladığı belirtilen haberde, ABD istihbaratının (CIA) durumdan son dakika haberdar olduğu belirtildi.

WSJ'nin görüştüğü ABD'li yetkililere göre CIA, Zelenski’yi operasyonu durdurması için uyardı. Zelenski, Zaluzhny’den operasyonu durdurmasını istedi, ancak eski başkomutan, emre itaatsizlik ederek operasyonu gerçekleştirdi. Komploya katılan ya da komplo hakkında doğrudan bilgi sahibi olan dört üst düzey Ukraynalı savunma ve güvenlik yetkilisiyle konuşan WSJ, “Kiev boru hatlarını "meşru hedef " olarak görüyordu. Bu yüzden sabotaj gerçekleştirildi” diye yazdı. Başta ABD ve Almanya olmak üzere Batı devletleri, bugüne kadar sabotajdan Rusya’yı sorumlu tutmuştu. Söz konusu iddia, Batı ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açabilir.